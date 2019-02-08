Dip boyası gelenler için çözüm önerileri

DİP BOYASINDAN KURTARACAK ÖNERİLER

Her kadın saçlarını boyattıktan sonra dip boyası konusunda oldukça sıkıntı çeker. Genellikle röfleli ya da saçlarının renginde büyük değişimler yapan kadınlar sık sık dip boyası yaptırma ihtiyacı duyar. Ancak dip boyası sandığınız kadar uygun fiyatlı bir uygulama değildir. Sizleri dip boyası yaptırmaktan kurtaracak aynı zamanda bütçenize katkı sağlayacak önerilerle karşınızdayız. Eğer boyama işleminden bir hafta sonra saç dipleri belirginleşen kadınlar arasındaysanız mutlaka hazırladığımız bu yazıya göz atmalısınız. İşte dip boyası gelenler için harika çözüm önerileri:

SAÇLARINIZA HACİM KAZANDIRIN

Dip boyasının geldiğini gizlemenin en iyi yolu saçlara hacim vermektir. Dip boyasını yaptıracak hem zamanınız hem de bütçeniz olmadığı zamanlarda kurtarıcı olacak en kolay öneri saçlarınıza dalgalı ya da kıvırcık şekiller vererek iyi bir hacim kazandırmak. Fırça tarak yardımcıyla ya da kurutma makinesiyle bu işlemi kolayca yapabilirsiniz.

SAÇINIZA BANT TAKIN

Gün içerisinde kullandığınız saç modelleri de örneğin at kuyruğu gibi, çıkan dip boyasını daha çok açığa çıkarır. Saç diplerini saklamak için fular ya da eşarbı bant şeklinde yapın ve modern bir hava katabilirsiniz.

KURU SAÇ BOYASI

Son yıllarda kozmetik dünyasında dip boyası gelenler için birbirinden farklı ürün bulunuyor. Ancak bunların hepsi istediğiniz etkiyi vermeyebilir. Sizlere önerebileceğiniz en güzel ürün ise kuru şampuanlar olacaktır. Kuru şampuanların içerisinden saç renginize uygun tonu bularak acil durumlarda kurtarıcı ürününüz olarak tercih edebilirsiniz.