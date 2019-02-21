Limonun saça faydaları nelerdir? Limonlu saç maskesi tarifi

Son yıllarda alternatif tıpta sıkça kullanılan limon bol miktarda potasyum, kalsiyum, bakır, magnezyum, folik asit ve lif içeriyor. Günde bir adet tüketildiğinde vücudumuzun bir günde ihtiyacı olan C vitamininin %50'sini karşılayan limon saç bakımında da kullanıldığını biliyor muydunuz? Geçmiş zamanlarda saç spreylerinin ve jöleleri olmadığı için saça şekil vermek amacıyla kullanılan limonun aslında sandığınızdan daha fazla saça faydası bulunuyor. Saçın kalıp gibi bozulmadan durmasını sağlamak için kullanılan limonun bilinmeyen faydaları sizler için derledik.

- Limon içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde saçları güçlendirerek, saç tellerinin kalınlaşmasını sağlar.

- Limon saça en büyük faydası kepeği yok etmesidir. Yalnızca kepekleri yok etmekle kalmaz saç derisini temizleyerek saç köklerindeki tıkanmaları ortadan kaldırır.

- Saçlarınızın parlak görünmesini istiyorsanız saç kreminizin içerisine limon suyu ilave edebilirsiniz.

- Limon saçları besleyerek yağlanmasını geciktirir. Saçınıza düzenli olarak limon suyu uyguladığınızda herhangi bir kaşıntı sorunununda önüne geçer.

- Limonun içerisinde bulunan sitrik asit sayesinde saç rengi doğal yollarla

LİMONUN SAÇA ZARARI VAR MIDIR?

Saça sürülen limon, yüksek asidik olması nedeniyle çok sık kullanıldığında saç diplerine zarar verebilir, saçlarınızın kurumasını sağlayabilir aynı zamanda saç diplerinde tahrişe neden olabilir. Bu sebeple mutlaka kararınca ve doğru bir şekilde kullanılması uzmanlar tarafından öneriliyor.

LİMONLU SAÇ MASKESİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı limon suyu

2 tatlı kaşığı zeytinyağı

4 damla biberiye özü

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri kıvam alana kadar bir kasenin içerisinde karıştırın. Daha sonra saç diplerinize masaj yaparak saç diplerinize uygulayın.20 dakika beklettikten sonra sülfatsız şampuan ile saçlarınızı yıkayın.açtığını biliyor muydunuz? Saçlarınıza limon sürüp güneşte bir süre beklettiğinizde saç renginizin açıldığını görebilirsiniz.