Ne yer ne içerseniz cilt onu yansıtır

SU İÇMEK CİLDE IŞILTI VERİR



Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, vücudun büyük oranının su olduğunu ve vücudu toksinlerden arındırdığını söyledi ve "Işıldayan, pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız ihtiyacınız kadar su tüketmelisiniz. Su ihtiyacı cinsiyetinize, fiziksel aktivitenize göre değişmektedir. Yeterli miktarda su tüketimi cildinizin nem oranının ayarlanmasında etkilidir. Az su tüketenler nemsiz, pul pul bir cilde sahip olurken yeterli miktarda su tüketenler ışıl ışıl, canlı bir cilde sahip oluyorlar" dedi.

