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Ne yer ne içerseniz onu yansıtır

Beslenme ve Diyet uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, “Siz ne yer ne içerseniz onu yansıtır. Cildine iyi bakmak isteyen beslenme düzenini iyi planlamalıdır” uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 7.3.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 17:36
Ne yer ne içerseniz cilt onu yansıtır

SU İÇMEK CİLDE IŞILTI VERİR

Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, vücudun büyük oranının su olduğunu ve vücudu toksinlerden arındırdığını söyledi ve "Işıldayan, pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız ihtiyacınız kadar su tüketmelisiniz. Su ihtiyacı cinsiyetinize, fiziksel aktivitenize göre değişmektedir. Yeterli miktarda su tüketimi cildinizin nem oranının ayarlanmasında etkilidir. Az su tüketenler nemsiz, pul pul bir cilde sahip olurken yeterli miktarda su tüketenler ışıl ışıl, canlı bir cilde sahip oluyorlar" dedi.

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Ne yer ne içerseniz cilt onu yansıtır
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