3 adımda güneş yanığına müdahale edin!

Güneş yanıklarının en iyi tedavisinin bütün yaralanmalarda olduğu gibi korunmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı, bu konuda da dermatoloji uzmanlarının uyarılarının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Yastı, güneş yanıkları ve tedavi uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 22.8.2019 12:39Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 14:38
Güneş yanıklarının genellikle birinci derece yanıklar olduğunu aktaran Prof. Dr. Yastı, güneşe uzun süre maruz kalınmasının doğru tedavi edilmediğinde ikinci dereceye varan yanıklara sebep olabileceği uyarısında bulundu.