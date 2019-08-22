Düzenli uyku genç kalmanın büyük sırrı

Dr. Nüket Eroğlu "Uyku kalitesinin bozulması demek ertesi günün çok kötü geçmesi demek. Az ve kalitesiz uyku sonrasında dikkate dağılır, depresyon gelişir, tahammülsüzlük artar, sürekli sinirli ve gergin ruh hali olağandır. Öncelikle uyku problemi ile savaşmak gerekiyor, uykusuzluğun en güzel tedavi yöntemlerinden biri tabii ki düzenli egzersiz! Kas aktivitesi endorfin ve seratonin salgılatır aynı zamanda konsantrasyon gücümüzü arttırır. Spor ile kanser oluşumu engellenir, kandaki insülin seviyesini düşer, hormon dengesini iyileşir, detoks sistemleri aktive olur. Spor beyin ve ruh sağlığı için bilgisayarın "reset" tuşuna basmak gibidir, adeta ruh ve bedene format atılır.