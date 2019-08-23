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Ihlamur dökülmesinin önüne geçiyor!

Ihlamurun dökülmesine iyi geldiğini biliyor muydunuz? Özellikle Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açan ıhlamur sarımsı ve güzel kokusuyla yaz mevsimini renklendirmektedir. Çok zengin içeriğe sahip ıhlamur, saç dökülmesini ortadan kaldırıyor.

Giriş Tarihi: 23.8.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 17:13
Ihlamur saç dökülmesinin önüne geçiyor!

Çok zengin içeriğe sahip olan ıhlamur, sağlığımızı korumak adına bol kalsiyum, A ve C vitaminleri içermektedir. Zengin içeriği ile sağlığımızı korumak için en güvenilir takviyelerden biridir.

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Ihlamur saç dökülmesinin önüne geçiyor!
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