Ihlamur saç dökülmesinin önüne geçiyor!

Ihlamurun saç dökülmesine iyi geldiğini biliyor muydunuz? Özellikle Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açan ıhlamur sarımsı ve güzel kokusuyla yaz mevsimini renklendirmektedir. Çok zengin içeriğe sahip ıhlamur, saç dökülmesini ortadan kaldırıyor.
Giriş Tarihi: 23.8.2019 16:39Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 17:13
Çok zengin içeriğe sahip olan ıhlamur, sağlığımızı korumak adına bol kalsiyum, A ve C vitaminleri içermektedir. Zengin içeriği ile sağlığımızı korumak için en güvenilir takviyelerden biridir.