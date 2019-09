Bıttım sabunu saç ve cilt için nasıl kullanılır?

BITTIM SABUNU NEDİR?

Doğal ürünler kategorisinde yan etkisi bulunmayan ve birçok cilt hastalığına iyi gelen sabunlardan birisi bıttımdır. Bıttım sabunu, ülkemizin Siirt ilinde yetişen bıttım ve menengiç ağacının yapraklarından elde ediliyor. Kendisine has hoş kokusu olan bıttım sabunu genel olarak her cilt tipine uygundur. Türkiye'nin her şehrinde aktarlardan ve organik pazarlardan kolaylıkla temin edebilirsiniz.

BITTIM SABUNUN FAYDALARI

Normal saçlar sabunla yıkandığında kuruluk meydana gelirken, bıttım sabunu ile yıkanmış saçta kuruluk meydana gelmez.

Bıttım sabunu, saçların beyazlamasını geciktirir ve saçlar için iyi bir arındırıcıdır.

Egzama ve mantar gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.

Ciltte oluşan akne ve sivilcelere iyi gelir.

Antiseptik özelliği ile deride ve saçlarda oluşan mikropları öldürür.

Bıttım sabunu, saçların hızlı uzamasını sağlar. Saçların elektriklenmesini ve dökülmesini engeller.

Bıttım, vücut temizliğinde de etkili bir sabundur.

Ciltte peeling etkisi yaratır bu sayede cilt pürüzsüz bir görünüme ulaşır.

Güneş ve diğer dış etkenlere bağlı olarak oluşan cilt lekelerini geçirmede etkilidir.

Cilde canlı ve parlak bir görünüm verir.

Vücutta oluşan kızarıklara ve kaşıntılara iyi gelir.

Bacak bölgesindeki varisleri azaltır.

Bıttım sabunu, sedef hastalıkları için kullanılabilir.

BITTIM SABUNU NASIL KULLANILIR?

Bıttım sabunundan tam fayda sağlayabilmek için hiçbir kimyasal ürün ile beraber kullanmamalısınız. Saçlarınızı iyice ıslattıktan sonra bıttım sabunu ile köpürtün ve yıkadıktan sonra durulayın. Bir gün bıttım sabunu ertesi gün doğal bir şampuan ile yıkayın.

Bıttım sabununu cildinizde de kullanabilirsiniz. Duş sırasında saçınız gibi vücudunuzu da bıttım sabunu ile yıkayabilirsiniz. Öte yandan haftada 2 defa akşam uyumadan önce yüzünüzü de bıttım sabunu ile temizleyebilirsiniz