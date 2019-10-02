Cilt tipine göre fondöten nasıl seçilir?

Reklamlarda gördüğünüz, arkadaş tavsiyesi ile almak istediğiniz ya da bir dönem kullanıp memnun kaldığınız fondötenler bile cildiniz için uygun olmayabilir. Bu neden ile fondöten seçerken dikkat etmeniz gereken noktalar var.
Giriş Tarihi: 2.10.2019 10:29Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 11:21
Reklamlarda gördüğünüz, arkadaş tavsiyesi ile almak istediğiniz ya da bir dönem kullanıp memnun kaldığınız fondötenler bile cildiniz için uygun olmayabilir. Bu neden ile fondöten seçerken dikkat etmeniz gereken noktalar var.