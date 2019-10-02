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tipine göre nasıl seçilir?

Reklamlarda gördüğünüz, arkadaş tavsiyesi ile almak istediğiniz ya da bir dönem kullanıp memnun kaldığınız fondötenler bile cildiniz için uygun olmayabilir. Bu neden ile seçerken dikkat etmeniz gereken noktalar var.

Giriş Tarihi: 2.10.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 11:21
Cilt tipine göre fondöten nasıl seçilir?

Reklamlarda gördüğünüz, arkadaş tavsiyesi ile almak istediğiniz ya da bir dönem kullanıp memnun kaldığınız fondötenler bile cildiniz için uygun olmayabilir. Bu neden ile seçerken dikkat etmeniz gereken noktalar var.

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Cilt tipine göre fondöten nasıl seçilir?
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