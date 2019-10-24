Dudakları daha sağlıklı gösteren şeker peelingi

Havaların soğuması ile pul pul dökülen, cansız duran dudaklar kadınların canını sıkan en büyük problemlerden biri. Eğer siz de çatlamış ve kuru dudaklara sahipseniz; dudaklarınızı nemlendiren, parlatan ve daha sağlıklı gösterecek şeker peelingi tarifini sizinle paylaştık.

MALZEMELER:

1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ve şeker.

NASIL HAZIRLANIR?

1 çay kaşığı şekere 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. Bu karışım şeker ezilmeden önce iyice karıştırılır ve nemli olmayan dudağın her bölgesini kaplayacak şekilde parmak yardımıyla sürülerek hafifçe ovalanır.Dudağınızın ihtiyacına göre 1-5 dakika arası bu işlemi yapın ve ardından suyla durulayarak temizleyin.