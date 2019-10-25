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İlk buluşmaya nasıl hazırlanmalısın?

İlk buluşmanın gerginliği arasında nasıl hazırlanacağınız fikri kafa karıştırıcı bir soru haline gelebilir. Aşırıya kaçmadan o gün için özendiğini karşı tarafa hissettirmen bu noktada en önemli şey.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 15:58
İlk buluşmaya nasıl hazırlanmalısın?

CİLT BAKIMI

Cildinizin ilk buluşmada ışıl ışıl parlaması sizi daha sağlıklı bir görüntüye kavuşturacaktır. Bu neden ile en az iki gün öncesinden cilt bakımına başlamalısınız. Ancak cildinizin alerjik reaksiyon gösterebileceği ve daha önce kullanmadığınız yeni şeyleri denemekten bu dönemde uzak durun

MANİKÜR VE PEDİKÜR

Ellerin ve ayakların bakımı da en az cilt bakımı kadar önemli. Buluşma gününden bir gün önce manikür ve pedikür yaptırmanız doğru bir seçim olacak.

SAÇ BAKIMI

Erkekler için en dikkat çekici noktalardan biri ise saçlar. Bu noktada kadınların güzel ve sağlıklı saçlara sahip olması ilk buluşmada olumlu bir geri dönüş sağlayabilir.

Erkeklerin çoğu abartı makyaj sevmez. İlk buluşmada abartı makyaj uygulamaları karşı tarafa gereğinden çok özendiğinizi de düşündürtebilir. Bu neden ile daha doğal tonlarda ve hafif bir makyaj tercih edebilirsiniz.

NE GİYECEKSİNİZ?

İçinde en rahat ve en güvenli hissettiğiniz kıyafeti seçin. Sırf güzel gözüktüğü için giymek istediğiniz ancak içinde rahat hissetmediğiniz kıyafetlerden uzak durmalısınız.

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İlk buluşmaya nasıl hazırlanmalısın?
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