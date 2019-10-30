Saç nemlendirici yoğurt maskesi

SAÇ NEMLENDİRİCİ YOĞURT MASKESİ
Malzemeler:
- 2-3 yemek yoğurt
- 2 yemek kaşığı organik bal
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi
Hazırlanışı:
- Tüm malzemeleri birbirine geçene kadar güzelce karıştırın. Saçlarınıza ve saç derinize uygulayın. 2 saat bekleyin ve doğal bir şampuan ile yıkayın.
- Bu maskeyi haftada bir defa uygulayabilirsiniz.
- Yoğurt maskesinin faydaları
- Yoğurt, yüksek bir protein kaynağı olmasının yanı sıra B vitamini bakımından da zengindir. Bu özellikleri ile saçları nemlendirir, kabarmayı azaltır ve doğal bir parlaklık katar.
- Bal, en doğal nemlemdiricilerden biridir. Elma sirkesi ise saç derisinin pH oranını dengeler ve saçları parlatır.