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Saç nemlendirici yoğurt maskesi

Yoğurt, en sağlıklı besinlerin başında geliyor. Sağlığa olan faydalarının yanı sıra cilt ve saç güzelliğine de büyük katkı sağlıyor. Peki saçları nemlendiren yoğurt maskesi nasıl yapılır? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 10:09
Saç nemlendirici yoğurt maskesi

SAÇ NEMLENDİRİCİ YOĞURT MASKESİ

Malzemeler:

  • 2-3 yemek yoğurt
  • 2 yemek kaşığı organik bal
  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

Hazırlanışı:

  • Tüm malzemeleri birbirine geçene kadar güzelce karıştırın. Saçlarınıza ve saç derinize uygulayın. 2 saat bekleyin ve doğal bir şampuan ile yıkayın.
  • Bu maskeyi haftada bir defa uygulayabilirsiniz.
  • Yoğurt maskesinin faydaları
  • Yoğurt, yüksek bir protein kaynağı olmasının yanı sıra B vitamini bakımından da zengindir. Bu özellikleri ile saçları nemlendirir, kabarmayı azaltır ve doğal bir parlaklık katar.
  • Bal, en doğal nemlemdiricilerden biridir. Elma sirkesi ise saç derisinin pH oranını dengeler ve saçları parlatır.
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