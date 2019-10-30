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Saç nemlendirici yoğurt maskesi Yoğurt, en sağlıklı besinlerin başında geliyor. Sağlığa olan faydalarının yanı sıra cilt ve saç güzelliğine de büyük katkı sağlıyor. Peki saçları nemlendiren yoğurt maskesi nasıl yapılır? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 10:09