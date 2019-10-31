Platin sarısı saçların bakımı nasıl olmalı?

Platin sarısı saçlar neredeyse zamansız ve artık her yaştan kadının tercih ettiği saç trendlerinden biri. Bu çok iddialı ve oldukça trend saç rengini hem elde etmek hem de korumak çok zor.

Saçınız platin sarısı rengine ulaşana kadar birçok işlem görür. Bu saçlarınızın yıpranmasına, protein oranlarını kaybetmesine ve kurumasına sebep olur. Saçı eski haline getirebilmek ya da daha fazla yıpratmamak adına birkaç önlem almanızda fayda var. Bu neden ile platin rengi saçlara sahipseniz düzenli ve özenli saç bakımı sizin için olmazsa olmaz bir rutin haline gelmelidir.

Koyu tonlardan platin saç rengine geçiş yaptıysanız; bu geçişte saç renginde istenmeyen sıcak yansımalar ve turunculuklar kalabilir. Bunu önlemek ve asıl platin rengini yakalamak adına mor şampuanlar ve sarı saçlara özel ürünler elinizin altında bulunmalı.

Saça nem kazandıracak ürünler de bu dönemde tercih edilmeli. Saçınıza hindistan cevizi yağı ya da argan yağı uygulayıp biraz bekletin. Daha sonra durulayarak temizleyin. Bu işlem saçınıza nem kazandıracaktır.