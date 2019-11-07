Menapoz döneminde cilt bakımı...

BU DÖNEMDE CİLDİMİZDE NASIL DEĞİŞİKLİKLER OLUR? CİLT BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

Bu döneme kadar iyi bir güneş koruma yapmadıysanız cilt ince, kuru ve hassastır. Güneşin bıraktığı hasarı daha çok hissedersiniz. Ciltteki lekeler ve renk düzensizlikleri daha belirgin hale gelir. Bunları azaltmak için özel renk açıcı ürünler kullanabilirsiniz, lazer veya kimyasal peeling gibi uygulamalar yaptırabilirsiniz. Vücutta kuruluk da hissedilebilir, bunun için doğal hindistan cevizi yağı hem besleyici hem de nemlendirici olarak çok faydalıdır.

Ciltteki incelmeye bağlı olarak, morluk oluşumları daha çok görülür, oluşan yaralar daha geç iyileşir, cildin su tutma kapasitesi ve doğal lipit yapısı azalmıştır, pH dengesi değişir, cilt hassasiyeti artar, kolayca tahriş olur. Egzama veya Rozasea sorunu varsa daha da artabilir. Bunları azaltmak için uzun süren, sıcak banyolardan kaçının. Süt veya krem yapıda temizleyici ürünler kullanın. Cildi nemlendirmeye özen gösterin, hyalüronik asit içeren nemlendiriciler kullanabilirsiniz. Güneş koruyucu kullanın.

Bu dönemde ciltte kolajen kaybı olur. Sarkma ve kırışıklıklarda artış, gözeneklerde genişleme, göz altı torbaları oluşabilir. Ellerde de değişim olur; cilt incelir, damarlar belirginleşir ve deri daha kırışık hale gelir. Ağız ve göz çevresinde çizgilerde belirginleşme olabilir. Kolajeni arttırmak için peptidler ve retinol kullanılabilir. Peptidler kollajen üretimini arttırarak cildi sıkılaştırır, elastikiyeti arttırır ve cildi onarır. Çene bölgesinde ve dudak üzerlerinde tüylenme artışı görebilirsiniz. Tüylenme sorununu çözmek için lazer epilasyon yaptırabilirsiniz. Hormonlardaki değişimler bazı kadınlarda tekrar akne sorunu oluşturabilir, bunun için salisilik asitli temizleyiciler kullanılabilir. Cildi tahriş etmekten sakınmak gerekir. En doğrusu doktorunuzun tedavinizi düzenlemesi olacaktır.

Saçlarda incelme ve seyrekleşme görebilirsiniz. Bu dönemde bazı ilaç tedavileri, lazer tedavileri, mezoterapi ve PRP gibi yöntemler size sorunu hafifletmede destek sağlar.

Ayrıca sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stresi yönetmek, düzenli uyku ve sigara, alkolden uzak durmak gibi temel bakım önerileri her dönem gibi bu dönemde de geçerlidir.

Artık menopoz döneminde hangi değişimler yaşanabilir ve bunlar için hangi önlemler alınır biliyoruz değil mi? O zaman bu süreci korkulacak bir dönem olarak değil sadece sağlıklı bir kadının hayatındaki dönemlerden biri olarak değerlendirebiliriz.