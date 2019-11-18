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Çikolatalı dudak nemlendiricisi...

Havalar soğudu, dudaklar çatladı… İmdadınıza mis kokusuyla çikolatalı dudak nemlendiricinin yetişmesini ister misiniz? İşte kış soğuklarına karşı savaş açan, mis kokusuyla kendinizi bakımlı hissetmenizi sağlayan çikolatalı dudak nemlendiricisi tarifi…

Giriş Tarihi: 18.11.2019 10:53
Çikolatalı dudak nemlendiricisi...

MALZEMELER

-2 adet yuvarlak boş metal kap

-3 tatlı kaşığı balmumu

-3 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı

-1 tatlı kaşığı kakao

YAPILIŞI

1. Balmumu ve hindistan cevizi yağını ısıya dayanıklı cam bir kaba koyun.

2. Benmari yöntemi ile kısık ateşte ikisini de eritin. (Dilerseniz mikrodalgada 2 dakikalık aralıklarla kontrol ederek de eritebilirsiniz)

3. Karışımı bir kaseye döküp iyice karıştırın. Daha sonra üzerine kakao ya da çikolatayı ekleyerek iyice karıştırmaya devam edin.

4. Çok bekletmeden karışımı kaplara dökün.

5. Birini kendiniz kullanın birini sevdiğiniz birine hediye edin. Yapmanın, paylaşmanın ve yumuşacık çikolata aromalı dudakların keyfini çıkarın.

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Çikolatalı dudak nemlendiricisi...
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