Elektriklenen saçlar için 7 etkili öneri...

Elektriklenen saçlarınızdan bıktıysanız sizin için derlediğimiz önerilere göz atabilirsiniz. Bu sayede daha yatışmış, kolay şekil alan ve canlı görünen saçlara kavuşabilir, dış şartlardan çok etkilenmezsiniz.

Tarak seçiminiz çok önemli. Taraktan ne olacak ki diye düşünmeyin, plastik olanlar saçlarınızı tararken aynı zamanda elektriklendirecektir. Ahşap olanları tercih etmeniz gerekir. Saçlarınızı şekillendirirken ısı kullanıyorsanız daha da elektriklenecektir. Bunu önlemek için şekillendirme sonrasında elektriği önleyen serum kullanmanızdır.Elektriği alan tek kullanımlık kağıtlar vardır. Bunları yanınızda taşıyarak gün içerisinde elektriklenme durumunda saçlarınızı dizginleyebilirsiniz.Saçlarınızı şekillendirmek için alacağınız üründe iyon özelliği olmasına dikkat edin, böylece saçlarınızın elektriklenmesini önleyecektir.Saçlarınızı kış aylarında mecburen kurutmanız gerektiğini biliyoruz. Kurutma işlemi bittikten sonra soğuk ayarında biraz gezdirerek elektriklenmeyi yatıştırmanız mümkün.Saçlarınıza kullanacağınız şampuan, saç kremi hatta maskelerde elektriklenme önleyici özelliği olanları tercih etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır.

Gün içinde saçınız elektrikleniyorsa elinizde nemlendirici sürdükten sonra yedirilmiş haliyle elinizi saçınızda biraz gezdirmeniz yatışması için yeterli olacaktır.