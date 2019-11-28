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Elektriklenen saçlar için 7 etkili öneri...

Kabarık ve elektriklenen saçlar her kadının rahatsız olduğu bir görüntüdür. Özellikle kış aylarında soğuk hava, rüzgar ve yağmur da devreye girince elektriklenen saçlar kaçınılmaz oluyor. Peki saçları yatıştırmak için neler yapmak gerekir?

Giriş Tarihi: 28.11.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 16:01
Elektriklenen saçlar için 7 etkili öneri...

Elektriklenen saçlarınızdan bıktıysanız sizin için derlediğimiz önerilere göz atabilirsiniz. Bu sayede daha yatışmış, kolay şekil alan ve canlı görünen saçlara kavuşabilir, dış şartlardan çok etkilenmezsiniz.

Tarak seçiminiz çok önemli. Taraktan ne olacak ki diye düşünmeyin, plastik olanlar saçlarınızı tararken aynı zamanda elektriklendirecektir. Ahşap olanları tercih etmeniz gerekir. Saçlarınızı şekillendirirken ısı kullanıyorsanız daha da elektriklenecektir. Bunu önlemek için şekillendirme sonrasında elektriği önleyen serum kullanmanızdır.Elektriği alan tek kullanımlık kağıtlar vardır. Bunları yanınızda taşıyarak gün içerisinde elektriklenme durumunda saçlarınızı dizginleyebilirsiniz.Saçlarınızı şekillendirmek için alacağınız üründe iyon özelliği olmasına dikkat edin, böylece saçlarınızın elektriklenmesini önleyecektir.Saçlarınızı kış aylarında mecburen kurutmanız gerektiğini biliyoruz. Kurutma işlemi bittikten sonra soğuk ayarında biraz gezdirerek elektriklenmeyi yatıştırmanız mümkün.Saçlarınıza kullanacağınız şampuan, saç kremi hatta maskelerde elektriklenme önleyici özelliği olanları tercih etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır.

Gün içinde saçınız elektrikleniyorsa elinizde nemlendirici sürdükten sonra yedirilmiş haliyle elinizi saçınızda biraz gezdirmeniz yatışması için yeterli olacaktır.

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Elektriklenen saçlar için 7 etkili öneri...
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