Güçlü ve bakımlı saçlar için ev yapımı maske...

1. PARLAK SAÇLAR: BAL VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Parlak ve nemli saçlar için 1 yemek kaşığı balı 1 yemek kaşığı erimiş Hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Islak saçınızda 20 dakika bekletin ve durulayın.

2. SAÇ KÖKÜNÜ NEMLENDİR: BAL VE ŞAMPUAN

Eğer saç deriniz kuru ve sürekli kaşınıyorsa 1 yemek kaşığı balı şampuanınızın içine karıştırın. Saç derinize masaj yaparak durulayın. Bal saç derinizi nemlendirecek, kaşıntı hissini ve kepeklenmeyi azaltacak.

3. ZARAR GÖRMÜŞ SAÇLARA: BAL, AVOKADO VE ZEYTİNYAĞI

Saçlarınıza çok fazla kimyasal işlem yaptırıyor ya da durmadan ısı vererek mi şekillendiriyorsunuz? Bu tarif tam sizle göre! 1 adet olgun avokado, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı balı mikserle iyice çırpın. Islak saçınıza uygulayarak 30 dakika bekletin. Ardından durulayın ve şampuan uygulayın.

4. DOĞAL SAÇ KREMİ: BAL VE ZEYTİNYAĞI

Saçlarınızı yumuşatmak ve tararken kolaylık sağlamak için 2 yumurta, 2 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Ardından 1 yemek kaşığı balı da ekleyerek karışım kremsi bir yapıya dönüşüne kadar karıştırın. Islak saçınıza sürün ve bone takarak 1 saat bekleyin. İyice durulayarak şampuan uygulamayı unutmayın.