Makyaj malzemelerinin içermemesi gereken 5 kimyasal...

1) FTALAT:

Bu kimyasal özellikle plastik malzemelere elastikiyet vermek için kullanılır. Daha çok ambalaj malzemelerinde görülmekle birlikte oje ve esans içeren makyaj malzemelerinde de tespiti mümkündür. Ülkemizde ftalat kullanımı yasaklanmıştır. Dolayısıyla internet üzerinden yurtdışından yapacağınız alışverişlerde, üründe ftalat olmamasına dikkat etmelisiniz.

2) ALÜMİNYUM:

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz alüminyum, vücutta birikerek, ağır metal zehirlenmelerine ve Alzheimer gibi hastalıklara sebep olur. İçerik kontrolü yaparken alüminyum olup olmadığını da kontrol etmeyi unutmayın.

3) PARFÜM:

Parfümü direkt olarak cilde sıkmak bu denli zararlıyken, cilde sürmek ve tüm gün cildi maruz bırakmak doğru değildir. Parfüm içeren makyaj malzemeleri, cildinizde iritasyona, akne veya sivilceye sebep olabilir. Özellikle, fondöten, allık ve pudra gibi yüzünüzün tamamına uyguladığınız ürünlerde parfüm içerikli olmamasına dikkat edin.

4) İZOPROPİL ALKOL:

Alkoller genel olarak, cildin nem ve yağ dengesini bozduğu için uzak durulması gereken hammaddelerdir. Kullanacağınız makyaj malzemesinde izopropil alkol bulunuyor ise bu durumu tekrar gözden geçirmelisiniz.

5) PETROLATUM:

Neredeyse rujun ana hammaddesi olduğu bilinen petrolatum, petrol türevi bir hammadde olması sebebiyle sağlık için tehlike arz eder. Rujun yenebilme durumu da göz önünde bulundurulup daha çok bitkisel içerikli olan ürünler seçilmelidir.

Tüm bu hammaddelerin yanı sıra, kozmetik ürünlerin büyük bir kısmının kimyasal hammaddeler içerdiğini ve bu kimyasalların çoğunun sentetik olduğunu unutmayın. Özellikle hipoalerjenik yani çok hassas bir cilde sahipseniz, sadece bitkisel içerikli ürünler kullanmanız gerekir. Hatta makyaj malzemesi kullanımı için bir dermatologla görüşmeniz gerekir.