Kırışıklık yapan kötü alışkanlıklar...

MAKYAJI TEMİZLEMEDEN UYUMAK

Makyaj yüzde uzun süre kalmamalı.Gün içinde üst üste ve aşırı derecede makyaj yapılmamalıdır.Özellikle yatmadan önce yüz mutlaka temizlenmelidir.Çünkü yüzünüzde makyajla uyuduğunuz zaman, cildinizdeki gözenekler tıkanır ve cildinizde oluşan sebum (cildinizin kirleri atmakta kullandığı madde) tıkalı gözeneklerden çıkamaz, bu da cildinizde sivilcelerin oluşmasına sebep olur ayrıca cildinizi çabuk yaşlandırır ve gözlerde iritasyona sebep olabilir.Temizlenen cilde nemlendirici sürülmelidir.Makyaj yapılacağı zamanda cilt önce temizlenmeli sonra nemlendirici sürülüp cildin nemlendiriciyi emmesi beklenip ardından işleme geçilmelidir.