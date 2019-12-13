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yapan kötü alışkanlıklar...

Her geçen gün estetik kaygılar, güzel görünme isteği, yaşlılık bulgularını gizleme ve daha genç görünme arzusu artmaya devam ediyor.Ancak ciltte kırışıklıklara yol açan öyle faktörler var ki bunlara dikkat edilmesi getiriyor.Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek konu ile ilgili bilgiler verdi. Yaşlanma moleküler değişikliklerin sonucu oluşmaktadır. Bu moleküler değişikliklere yol açan birçok çevresel faktörler tanımlanmıştır. Ağız yoluyla veya hava yoluyla alınan maddelerin metabolitleri ve hormon düzeyleri deri yaşlanmasını etkilemektedir. Ultraviyole, hava kirliliği, enfeksiyonlar, sigara içmek ve bazı hormonal faktörler yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli faktörlerdir.Kırışıklıkların oluşmasında yer çekiminin de etkisi vardır.Kötü alışkanlıklarda kırışıklıkların oluşmasında etkilidir.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 15:06
Kırışıklık yapan kötü alışkanlıklar...

MAKYAJI TEMİZLEMEDEN UYUMAK

Makyaj yüzde uzun süre kalmamalı.Gün içinde üst üste ve aşırı derecede makyaj yapılmamalıdır.Özellikle yatmadan önce yüz mutlaka temizlenmelidir.Çünkü yüzünüzde makyajla uyuduğunuz zaman, cildinizdeki gözenekler tıkanır ve cildinizde oluşan sebum (cildinizin kirleri atmakta kullandığı madde) tıkalı gözeneklerden çıkamaz, bu da cildinizde sivilcelerin oluşmasına sebep olur ayrıca cildinizi çabuk yaşlandırır ve gözlerde iritasyona sebep olabilir.Temizlenen cilde nemlendirici sürülmelidir.Makyaj yapılacağı zamanda cilt önce temizlenmeli sonra nemlendirici sürülüp cildin nemlendiriciyi emmesi beklenip ardından işleme geçilmelidir.

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Kırışıklık yapan kötü alışkanlıklar...
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