Ayak detoksu nedir, nasıl yapılır?

AYAK DETOKSUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Ayaklar, sinir uçları ve ter bezleri açısından zengin olduğundan vücuttaki detoks ve gerilmenin en ideal yeri gibi görünüyor. Vücudunuzu ya da ayaklarınızı sıcak veya ılık suda ıslatmanın sakinleştirici olduğunu herkes bilir. Sıcak ayak detoksu banyoları ayrıca şişmeyi azaltmaya, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve genel sağlığınızı ve ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Toksinleri atar

Şişliği azaltır

Vücudu yatıştırır

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Ruh halini iyileştirir

Kalori yakmaya yardımcı olur

Normal kan şekerini teşvik eder

Kardiyovasküler sağlığı arttırır

KARBONAT VE DENİZ TUZU İLE YAPILAN AYAK DETOKSU

Karbonat ve deniz tuzu, etkili bir ayak detoksu için mükemmel bir kombinasyon oluşturur. Bir bardak deniz tuzu ve karbonatı su dolu bir leğenin içerisinde iyice eritin. Suyun ayağınızı sokabileceğiniz sıcaklıkta olmasına özen gösterin. Karbonat ve deniz tuzunu suda erittikten sonra ayaklarınızı bu suyun içerisinde 45 dk bekletin. Her gün bu karışım ile ayak detoksu yapabilirsiniz.