Cildin pH dengesi nedir? Nasıl sağlanır?

CİLDİM pH DENGESİ YERİNDEYSE…
Dengesi yerinde olan cilt pürüzsüz, nemli ve rahat hissettirir. Eğer cilt yüzeyinde pullanmalar, hassasiyet ya da sivilcelenme gibi problemler yaşıyorsanız, bakım rutininizi değiştirmeniz gerekiyor.
CİLDİN PH DENGESİ NASIL SAĞLANIR?
PH DENGELEYİCİ YÜZ BAKIMI
İhtiyacınız olanlar;
-3 su bardağı damıtılmış su
-Yarım su bardağı elma sirkesi
-1 çay kaşığı biberiye veya lavanta çiçeği
-1 çay kaşığı gül yaprağı
15 dakika kadar karanfili suda kaynatın. Su kaynayınca havluyu başınızın üzerine kapatarak yüzünüze buhar banyosu yapın. Ancak yüzünüzün yanma riskine karşı, belirli bir mesafede durmayı ihmal etmeyin.
Bu gibi tarifleri denemeden önce mutlaka dermotoloğunuza danışın.