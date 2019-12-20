Cildin pH dengesi nedir? Nasıl sağlanır?

CİLDİM pH DENGESİ YERİNDEYSE…

Dengesi yerinde olan cilt pürüzsüz, nemli ve rahat hissettirir. Eğer cilt yüzeyinde pullanmalar, hassasiyet ya da sivilcelenme gibi problemler yaşıyorsanız, bakım rutininizi değiştirmeniz gerekiyor.

CİLDİN PH DENGESİ NASIL SAĞLANIR?

Cildinizi yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirin.

Cildin koruyucu lipit katmanına zarar verecek olan ağır kimyasallar içeren sabun gibi temizleyicilerden uzak durun.

Cildinizi yıkarken son derece nazik olun. Cildi sert bir şekilde ovalamak pH seviyesini yükseltebilir.

Yaz kış mutlaka güneş koruyucu kullanın.

Cilt bakım ürünlerinizin pH değerini mutlaka kontrol edin.

PH DENGELEYİCİ YÜZ BAKIMI

İhtiyacınız olanlar;

-3 su bardağı damıtılmış su

-Yarım su bardağı elma sirkesi

-1 çay kaşığı biberiye veya lavanta çiçeği

-1 çay kaşığı gül yaprağı

15 dakika kadar karanfili suda kaynatın. Su kaynayınca havluyu başınızın üzerine kapatarak yüzünüze buhar banyosu yapın. Ancak yüzünüzün yanma riskine karşı, belirli bir mesafede durmayı ihmal etmeyin.

Bu gibi tarifleri denemeden önce mutlaka dermotoloğunuza danışın.