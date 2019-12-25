Türk kahvesi ile peeling yapımı nasıl olur?

Yüzünüzdeki ölü hücrelerden kurtulmak ve toksinleri atmak için kullanabileceğiniz bu tarif çok hoşunuza gidecek. 2015 yılında yapılan bir araştırmada kahvenin cildi, fazla güneş ışığına bağlı olarak meydana gelen erken yaşlanmadan koruduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca kahvede bulunan polifenoller cilt lekelerindeki hiperpigmentasyonun azalmasına katkı sağlıyor.

Kahve kullanarak hazırlayacağınız maske ve peelinglerle sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşmanız mümkün. Kahve peelingi ölü deri hücrelerinden kurtulmanızı sağlayarak cildinizi yenilemekle kalmayacak aynı zamanda kahvede bulunana antioksidanlar ile daha genç görüneceksiniz. Bunlarla birlikte kafein cildinizdeki fazla nemi alarak pürüzsüz ve daha sıkı görünmesini sağlayacak, yüzünüzdeki şişlikler azalacak. Peki, yıllardır birçok insanın uyguladığı, cilt bakımı deyince ilk önerilenler arasında yer alan bu kahve maskesi nedir, nasıl uygulanır, cilde gerçekten bir katkısı var mıdır?

MALZEMELER:

1 kase toz şeker

2 yemek kaşığı kahve

1 yumurta akı

NASIL YAPILIR?

Geniş bir kaseye 1 yumurta akını koyun ve bir çatal yardımı ile çırpın.

Daha sonra içerisine kahveyi ve toz şekeri de ilave ederek homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırın.