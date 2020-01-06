Elleriniz yaşınızı ele vermesin!

ELLERİNİZ PARŞÖMEN KâĞIDINA DÖNÜŞMESİN!

Yaş almaya bağlı olarak vücudumuzda kolajen miktarının azaldığına, bunun da yaşlılık belirtileriyle kendini gösterdiğine işaret eden Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, elde yaşlanma belirtilerinin oluşma sürecini şöyle özetliyor:

"Genç bir eli belirleyen en önemli özellik; cildinin parlak ve sıkı görüntüsü, dokusunun dolgunluğu, damarların görünmemesi ve en önemlisi de cildin kalınlığı ve kırışıklıkların azlığıdır. Yaşlı bir eli belirleyen unsurlar ise çizgiler, damarlar, belirgin eklem yerleri, ince deri, deformasyon ve lekelenmelerdir. Yaş almayla birlikte cilt altındaki yağ dokusunun kaybına bağlı olarak cilt gevşer, damarlar ve kemikler belirginleşir. Ciltte incelme ve yıpranmayla beraber cilt kurumaya ve kırışmaya başlar. Zamanla parşömen kâğıdı gibi kolayca hasarlanabilecek bir hale gelir. İlerleyen yaşlarda kahverengi yaşlılık lekeleri oluşmaya başlar.''

EGZAMAYA DİKKAT!

Kış aylarında soğuyan havaların etkisiyle ellerimizde oluşan kuruluğun ilerleyen aşamalarda egzamaya neden olabileceğine dikkat çeken Op. Dr Evrim Uçkunkaya, "Soğuyan havaların yanı sıra ellerin sabun, deterjan gibi kimyasal maddeler ve suyla çok fazla temas halinde olması egzamayı tetikliyor. Kaşıntılı, sulantılı kızarık yaralar şeklinde kendini gösteren egzama, özellikle sağlık sektöründe çalışanlar, bahçıvanlar, temizlik işçileri açısından potansiyel bir risk oluşturuyor." diye uyarıyor.

NEMLENDİRİCİNİZİ ÇANTANIZDA TAŞIYIN, ISLAK MENDİLDEN UZAK DURUN!

Yanlış el yıkama ve kozmetik ürünlerinin kullanımı ile genetik faktörlerin de ellerimizdeki yaşlanma sürecini hızlandırdığını belirten Op. Dr Evrim Uçkunkaya, "Cildimiz ve vücudumuz için nasıl ayrı nemlendiriciler kullanıyorsak, ellerimiz için de cildimize uygun nemlendirici kullanımı şart! Çantanızda mutlaka nemlendirici bulundurun. Gün içinde kullanmaya özel gösterin. El hijyeni için kolonya, ıslak mendil gibi kimyasal içeren temizlik ürünlerini kullanmayın. Unutmayın ki; cilt bütünlüğü tam olan eller, enfeksiyonlara karşı zaten doğal dirence sahiptir.'' diyor.