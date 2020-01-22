Makyaj fırçalarını temizlemenin püf noktaları

ZAMANLAMAYI ÖĞRENİN

Makyaj fırçalarınızı hangi zaman aralığında yıkamanız gerektiğini biliyor musunuz? Allık, kapatıcı ve fondöten sürmek için kullanılan fırçalar haftada 1 defa temizlenmeli. Göz farı fırçalarını ise 3 günde 1 temizlemelisiniz.

NAZİK OLUN

Makyaj fırçalarının temizlenmesi sabır ve yumuşak bir dokunuş gerektirir. Makyaj fırçalarınızı temizlerken ılık su kullanın. Fırçaları çok sert bir şekilde ovalamayın çünkü fırçalarınızda bulunan kıllar kopabilir.

ŞAMPUAN KULLANIN

Makyaj fırçalarını şampuanla yıkayarak daha temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bebek şampuanı gibi hafif şampuanları tercih etmenizi öneririz.

DURULAMA

Musluğunuzdan ılık su aktığına emin olun ve tüm makyaj fırçalarınız iyice temizlenene kadar suda tutmaya özen gösterin.

KURUTMA MAKİNASI KULLANMAYIN

Makyaj fırçalarınızı temizledikten sonra kurutma makinası kullanmayın. Aynı şekilde bu yöntem de fırçanızdaki kıllara zarar verecektir. Islak fırçalarınızı gece yıkayıp sabaha kadar kolaylıkla kurumasını sağlayabilirsiniz.