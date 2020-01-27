Victoria Beckham'ın güzellik hilesi

45 yaşındaki dört çocuk annesi Victoria Beckham'ın, yaşına göre cildinin bu kadar güzel gözükmesinin sırrı cilt bakım rutinine sadık kalmasından geçiyor. Ancak Beckham'ın herkesten sakladığı bir güzellik sırrı var: İpek yastık!

Hollwood'un en dikkat çeken isimlerinden biri olan Victoria Beckham, yoğun çalışma temposu ve yoğun makyaj uygulamalarına rağmen cildini sağlıklı tutmayı başarıyor. Bunun arkasında tabii ki her gün atlamadan yaptığı cilt bakım rutini var.

Ancak Beckham, bu disiplinli bakım rutinini bir de ipek yastık kullanarak destekliyor. Sürtünmeyi azaltan ürün sadece saç stilinizi korumakla kalmıyor, aynı zamanda yüzünüzün nemini korumasını ve sinir bozucu yastık kırışıklıklarından uzak kalsını sağlıyor. Pamuk kumaşlar; değerli yüz kreminizi ipek kumaştan daha fazla emer ve ayrıca cildinizde daha fazla baskıya neden olur.