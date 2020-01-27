Zerdeçalın cilt üzerinde mucizevi etkileri

AKNE

Akne için kullanılabilecek zerdeçallı tedavilerin ilki, bu baharatın anti-inflamatuar ve antibakteriyel etkilerine dayanıyor. Araştırmalar, zerdeçalın toprak altında kalan gövdesinden çıkarılan öz ile yapılan kremleri kullanmanın işe yaradığını onaylıyor. Bu kremler özellikle akne ve akne ile ilgili problemlerden muzdarip olan insanlarda sıklıkla görülen aşırı sebum salgısını engellemeye yarıyor.

Malzemeler:

5 ml zerdeçal özütü, 100 gram Aloe vera jeli.Bu tarifi yapmak için iki malzemeyi de zerdeçal Aloe vera jelinde tamamen çözünene kadar karıştırmanız gerekir. Öncelikle, bu tarifi yaptıktan sonra buzdolabında tutmanızı öneriyoruz. Ayrıca, eğer soğukken sürerseniz sakinleştirici ve anti-inflamatuar etkileri artacaktır.Sonrasında, jeli sabahları problemli bölgelerinize uygulayın. Bunu bölgeleri yıkayarak temizledikten sonra yapın. Ek olarak, jeli uyumadan önce de uygulayın. Eğer hissini veya görüntüsünü sevmediyseniz sadece geceleri uygulayın.

YÜZDE ERKEN YAŞLANMA İÇİN

Yüzde erken yaşlanma, güneşe maruz kalmak dolayısıyla cildin oksidasyona uğramasıdır. Neyse ki, bu durumla savaşmak ve erken yaşlanmayı engellemek için antioksidanlardan hem dahili, hem de harici biçimlerde yararlanabilirsiniz. Bundan dolayı, hem meyve ve sebze yönünden zengin bir beslenme düzeni takip edebilir, hem de bölgesel olarak zerdeçal uygulayabilirsiniz. Ayrıca, başka bir güçlü antioksidan olan E vitamini desteği de alabilirsiniz.

Malzemeler:

5 ml zerdeçal özütü, 100 ml E vitamini. Öncelikle, zerdeçal özütü ve E vitaminini karıştırın. Sonrasında, oksidasyonu engelleyebilmek için koyu renkli bir kapta, buzdolabında saklayın. Karışımı yüzünüze hafif bir masaj eşliğinde uygulayın. Gece boyunca yüzünüzde bırakın ve sabah durulayın.

SAÇ DÖKÜLMESİ

Saç dökülmesi kadın ve erkeklerin öz güvenini büyük bir ölçüde etkileyen bir durumdur. Birçok durumda engellemesi çok zor olsa da, zerdeçal ve diğer tedavi edici malzemelerle yapılan tedaviler bunu azaltmaya veya durdurmaya yardımcı olabilir.

Malzemeler:

10 ml zerdeçal özütü, 100 gram aloe vera jeli, 62 ml havuç suyu, 60 ml badem yağı. Öncelikle, zerdeçal özütünü Aloe vera jeli ile karıştırarak başlayın.Sonrasında badem yağını ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Son olarak havuç suyunu da ekleyin ve farklı dokulardaki malzemelerin karıştığından emin olana kadar karıştırmaya devam edin. Bir haftaya kadar buzdolabında saklayın. Öncelikle, bu tedaviyi masaj yaparak tüm kafanıza uygulayın.En az bir saat beklemesine izin verin. Ancak, gece boyunca başınızda bırakmanız daha iyi olacaktır. Bunu yapmak için bir duş başlığı veya havlu kullanabilirsiniz. Tedaviyi haftada iki veya üç kere tekrarlayın.