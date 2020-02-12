Cilt pürüzsüzleştiren 5 meyveli maske tarifi

1) KİVİ VE AVOKADOLU YÜZ MASKESİ

Kivi, avokado gibi, C vitamini ve E vitamini ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca içeriğinde antioksidanlar içerir. Bu vitaminler deriyi güçlendirir ve canlandırır. Cilt hücrelerini nemlendirir ve tekrar canlandırır, böylece cildin esnekliğini geliştirir. Cildin gençleşmesine, sağlıklı ve ışıltılı hale gelmesine yardımcı olur. Tarifini vereceğimiz maskeyi haftada 1 defa uygulayabilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER:

1 avokado

1 kivi

1 çay kaşığı bal



YAPILIŞI:

1. Avokado ve kivinin iç kısmını bir kabın içine boşaltarak iyice ezin ve kremsi bir yapıya kavuşana kadar karıştırın.

2. Bal ekleyin ve tekrardan iyice karıştırın.

3. Elde edeceğiniz maskeyi yüzünüze uygulayın ve yaklaşık 30 dakika bekletin.

4. Su ile durulayın ve yüzünüzü kurulayın.