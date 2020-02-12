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pürüzsüzleştiren 5 meyveli maske tarifi

Her kadın cildinin pürüzsüz, sağlıklı ve ışıltılı olmasını ister. Bunun için birçok bakım yapar, uygulama araştırır, pahalı kremlere para yatırırız. Peki rutin bakımınızı yaptırıp ek olarak evde yapacağınız basit maskelerle de cildinizi pürüzsüzleştireceğinizi söylesek? İşte evde kolayca yapabileceğiniz 5 ev yapımı maske tarifi...

Giriş Tarihi: 12.2.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 15:46 ABONE OL
Cilt pürüzsüzleştiren 5 meyveli maske tarifi

1) KİVİ VE AVOKADOLU YÜZ MASKESİ

Kivi, avokado gibi, C vitamini ve E vitamini ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca içeriğinde antioksidanlar içerir. Bu vitaminler deriyi güçlendirir ve canlandırır. hücrelerini nemlendirir ve tekrar canlandırır, böylece cildin esnekliğini geliştirir. Cildin gençleşmesine, sağlıklı ve ışıltılı hale gelmesine yardımcı olur. Tarifini vereceğimiz maskeyi haftada 1 defa uygulayabilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER:

  • 1 avokado
  • 1 kivi
  • 1 çay kaşığı bal


YAPILIŞI:

1. Avokado ve kivinin iç kısmını bir kabın içine boşaltarak iyice ezin ve kremsi bir yapıya kavuşana kadar karıştırın.

2. Bal ekleyin ve tekrardan iyice karıştırın.

3. Elde edeceğiniz maskeyi yüzünüze uygulayın ve yaklaşık 30 .

4. Su ile durulayın ve yüzünüzü kurulayın.

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Cilt pürüzsüzleştiren 5 meyveli maske tarifi
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