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Dudaklarınızı ölü deriden arındırmak için…

Dudakları temizlemek için yeterli miktarda dudak peelingini dudaklarınıza uygulayın. Dudaklarınızı ölü derilerden temizlemek için peelingi yumuşak hareketler ile dudağınıza uygulayın. İşte dudaklarınızı ölü deriden arındıracak peeling…

Giriş Tarihi: 14.2.2020 11:33 ABONE OL
Dudaklarınızı ölü deriden arındırmak için…

En pratik dudak peelinglerinden bir tanesi kahve peelingi! İçerdiği kafeinin daha enerjik hissetmenize yardımcı olması gibi, peeling olarak kullanmanız; dudaklarınızı ölü derilerden arındırarak ona da enerji katacak.

KAHVENİN İÇİNDE BULUNAN KAFEİN…

Kahvenin içinde bulunan kafein maddesi, cildi uyararak; kan dolaşımını hızlandırıyor. Böylece dudaklarınız ölü derilerden arınarak, canlı bir hale kavuşacak. Kahve peelingi için bir kaşık zeytinyağı ve kahveyle karıştırın ve dudağınıza masaj yaparak uygulayın. Hindistan cevizi yağı ve kakao yağı içeren ürünlerden ya da bu yağların kendilerinden dudaklarınızı nemlendirmek için yararlanabilirsiniz. Kaynak: Pembenar

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Dudaklarınızı ölü deriden arındırmak için…
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