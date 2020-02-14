Dudaklarınızı ölü deriden arındırmak için…

En pratik dudak peelinglerinden bir tanesi kahve peelingi! İçerdiği kafeinin daha enerjik hissetmenize yardımcı olması gibi, peeling olarak kullanmanız; dudaklarınızı ölü derilerden arındırarak ona da enerji katacak.

KAHVENİN İÇİNDE BULUNAN KAFEİN…

Kahvenin içinde bulunan kafein maddesi, cildi uyararak; kan dolaşımını hızlandırıyor. Böylece dudaklarınız ölü derilerden arınarak, canlı bir hale kavuşacak. Kahve peelingi için bir kaşık zeytinyağı ve kahveyle karıştırın ve dudağınıza masaj yaparak uygulayın. Hindistan cevizi yağı ve kakao yağı içeren ürünlerden ya da bu yağların kendilerinden dudaklarınızı nemlendirmek için yararlanabilirsiniz. Kaynak: Pembenar