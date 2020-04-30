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Cildi sıkılaştırıyor! İşte mucizevi

Bal hemen hepimizin mutfağından eksik etmediği harika bir besin. Birçok kişi ev sürecinde cilt bakımına ağırlık verdi. Peki bal ile nasıl maske hazırlayabiliriz? İşte cildi arındıran ve sıkılaştıran mucizevi ...

Giriş Tarihi: 30.4.2020 15:40 ABONE OL
Cildi sıkılaştırıyor! İşte mucizevi bal maskesi

CİLT CANLANDIRICI BAL MASKESİ

Yarım elmayı rendeleyin, yarım muzu ezin ve 1 yemek kaşığı bal da ilave ederek tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Karışımı göz çevreniz hariç yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 15 dakika kadar bekledikten sonra ılık su ile durulayın ve temiz bir havlu ile kurulayın.

SİVİLCELER İÇİN MASKE

Bir tutam yeşil çay, 3 yemek kaşığı bal ve 1 ampul C vitaminini blenderda krem haline gelene kadar ezin. Krem haline gelen karışımı yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak yedirin. Göz çevrenize gelmemesine özen gösterin. Ilık su ile yüzünüzü yıkayın ve havlu ile tampon yaparak kurulayın.

CİLT SIKILAŞTIRICI MASKE

1 yemek kaşığı bal, yarım tatlı kaşığı badem yağı ve 1 yumurtanın sarısını krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Göz çevreniz hariç yüzünüze sürün ve 10 dakika bekleyip ılık su ile güzelce yıkayın. Temiz havlu ile tampon yaparak kurulayın.

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Cildi sıkılaştırıyor! İşte mucizevi bal maskesi
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