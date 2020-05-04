Aynısefa Yağlı Krem Nasıl Yapılır?

İşte Aynısefa yağı ile yapabileceğiniz ev yapımı krem tarifi...
Malzemeler:
- 100 ml aynısefa yağı
- 20 gr balmumu
- 25-30 damla lavanta esansiyel yağı
- Cam krem kabı
- Metal kaşık
- Hassas terazi
Yapılışı:
- İlk olarak balmumunu benmari usulü eritmek için ocağı ayarlayın.
- Ocağa su dolu bir sos tenceresi koyun ve kaynatın.
- Balmumunu cam kaseye alın ve kaynayan tencerenin üstüne koyup eritin.
- Sıvı hale gelen balmumunun üzerine 100 ml aynısefa yağını ekleyin ve iyice eridikten sonra malzemeyi homojen hale getirmek için karıştırıp ocaktan alın.
- Birkaç dakika soğumasını bekleyin.
- Ardından lavanta esansiyel yağını damlatarak karıştırın.
- Malzemeyi cam krem kabınıza dökün ve soğumaya bırakın.
- Hızlıca kıvam alması için buzdolabında soğumaya bırakabilirsiniz.
- Soğuyan ve kullanıma hazır hale gelen kreminizin üzerine yapım tarihinin bir etiket hazırlayıp yapıştırın.
- Kreminizi 1 yıl içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Kaynak: Mahmure