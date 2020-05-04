Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güzellik Haberleri Aynısefa Yağlı Krem Nasıl Yapılır?

Aynısefa Yağlı Nasıl Yapılır?

Evlerde artık kendi kişisel bakım ürünlerimizi yapmaya başladık. Dudak nemlendiricilerinden yüz maskelerine kadar birçok şeyi doğal ürünlerle hazırlayabiliyoruz. Bu sefer de Calendula yani Kadife Çiçeği ya da Aynısefa bitkisi olarak bilinen ve maske, temizleyici ve bakım kremlerinde de kullanılan bu doğal yağ ile yapacağız.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 09:27 ABONE OL
Aynısefa Yağlı Krem Nasıl Yapılır?

İşte Aynısefa yağı ile yapabileceğiniz ev yapımı krem tarifi...

Malzemeler:

  1. 100 ml aynısefa yağı
  2. 20 gr balmumu
  3. 25-30 damla lavanta esansiyel yağı
  4. Cam krem kabı
  5. Metal kaşık
  6. Hassas terazi

Yapılışı:

  1. İlk olarak balmumunu benmari usulü eritmek için ocağı ayarlayın.
  2. Ocağa su dolu bir sos tenceresi koyun ve kaynatın.
  3. Balmumunu cam kaseye alın ve kaynayan tencerenin üstüne koyup eritin.
  4. Sıvı hale gelen balmumunun üzerine 100 ml aynısefa yağını ekleyin ve iyice eridikten sonra malzemeyi homojen hale getirmek için karıştırıp ocaktan alın.
  5. Birkaç dakika soğumasını bekleyin.
  6. Ardından lavanta esansiyel yağını damlatarak karıştırın.
  7. Malzemeyi cam krem kabınıza dökün ve soğumaya bırakın.
  8. Hızlıca kıvam alması için buzdolabında soğumaya bırakabilirsiniz.
  9. Soğuyan ve kullanıma hazır hale gelen kreminizin üzerine yapım tarihinin bir etiket hazırlayıp yapıştırın.
  10. Kreminizi 1 yıl içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kaynak: Mahmure

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aynısefa Yağlı Krem Nasıl Yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA