Alnınızdaki kırışıklardan kurtulmak için...

YETERİNCE SU İÇİN

Cildinizin sağlıklı görünmesi ve elastik yapısını kaybetmemesi için ilk kural her zaman yeterli miktarda su içmek

YÜZ EGZERSİZLERİ YAPIN

Kırışıklıklar sadece cildinizin elastikliği ile ilgili değildir. Kırışıklık oluşumu cildinizin altında yağ ve kas yoğunluğu kaybı yoğunluğuna bağlı da gelişebilir.

SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN

Soğuk terapisi alternatif bir kırışıklık tedavisi olarak oldukça güvenli, etkili ve zararsız bir yöntem.

ALOE VERA JELİ KULLANIN

Aloe veradan elde ettiğiniz taze jeli alnınıza düzenli olarak uygulayarak kırışıklıklarla savaşabilirsiniz. / Kaynak: Pembenar