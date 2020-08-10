Alnınızdaki kırışıklardan kurtulmak için...

YETERİNCE SU İÇİN
Cildinizin sağlıklı görünmesi ve elastik yapısını kaybetmemesi için ilk kural her zaman yeterli miktarda su içmek
YÜZ EGZERSİZLERİ YAPIN
Kırışıklıklar sadece cildinizin elastikliği ile ilgili değildir. Kırışıklık oluşumu cildinizin altında yağ ve kas yoğunluğu kaybı yoğunluğuna bağlı da gelişebilir.
SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN
Soğuk terapisi alternatif bir kırışıklık tedavisi olarak oldukça güvenli, etkili ve zararsız bir yöntem.
ALOE VERA JELİ KULLANIN
Aloe veradan elde ettiğiniz taze jeli alnınıza düzenli olarak uygulayarak kırışıklıklarla savaşabilirsiniz. / Kaynak: Pembenar