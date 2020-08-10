Covid-19 sürecinde egzamaya dikkat

Sabun, deterjan gibi kimyasal maddeler ya da eldivenin içindeki maddelere bağlı, metaller veya kozmetik ürünlere sürekli temasla deride harabiyet geliştiğini ve sonrasında harabiyete bağlı irritan bir reaksiyonla egzama oluştuğunu ifade eden Dermatoloji Uzmanı Burak Sezen, "Diyelim ki, bu maddelere sürekli maruz kalındı ve deri bütünlüğü bozulduktan sonra bu egzama gelişti. Sonrasında o bölgeye su bile değse şikayet tekrarlıyor" dedi.

PH DENGESİNE DİKKAT

Temasa bağlı egzamada tedavi görülse de derinin korunmadığı takdirde şikayetlerin tekrarlayacağının altını çizen Dermatoloji Uzmanı Burak Sezen, "Bu egzama türünde, etkeni bulduğumuz zaman ondan uzak durmalıyız. Su ve sabun kullanımı derinin PH derecesine uygun olmalı. El ve vücut yıkanırken çok sıcak ya da çok soğuk derecelerden kaçınılmalı. Daha çok ılık suyla temas edilmeli" diye konuştu. Saat, yüzük gibi takıların altında biriken kimyasal maddelerin de egzamaya sebep olabileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Burak Sezen, "İş yaparken takıları çıkarmak önlemler arasında sayılabilir" ifadelerine yer verdi.

ELDİVEN KULLANIMI NASIL OLMALI?

Evde temizlik esnasında eldiven kullanımına da dikkat edilmesi gerektiğine değinen Dermatoloji Uzmanı Sezen, şunları söyledi: "Evde bulaşık yıkarken, temizlik yaparken mutlaka eldiven giyiyoruz ama bu eldivenler de bazen egzama yapabiliyor. Eldivenler de, sürekli elimizde kaldığı zaman hem terleme ile hem de içindeki madde ile egzama oluşumuna yol açabiliyor. Bu yüzden hastalara önerimiz şu; ilk önce pamuksu bir eldiven giyin. Bu, 'egzama eldiven' olarak da satılabiliyor. İsterseniz eski atlet veya tişörtlerden kendiniz de yapabilirsiniz. Daha sonra pamuksu eldiven üzerine diğer eldiveni takın." Dermatoloji Uzmanı Sezen, aynı zamanda kozmetik ürünlerle temasta da mutlaka eldiven kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

"GIDALAR DA EGZAMA YAPABİLİR"

Yalnızca kimyasal maddelerin değil, gıdaların da bazen egzamaya neden olabileceğine işaret eden Dermatoloji Uzmanı Sezen, "Domates, limon gibi asidik madde içeren ürünlerle elimiz çok haşır neşir olursa egzamaya yol açabiliriz. Mesela salça yaparken dikkatli olunmalı. Gıdalarla bu tarz işlemlerde elimiz maruz kaldığı asidik madde temasına bağlı egzama yapabiliyor" dedi.

