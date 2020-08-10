Makyaj süngeri kullanırken yapılan 5 hata

Makyaj süngerini kuru kullanmak

Kuru kullanılan makyaj süngerleri fondöteni daha fazla içine çeker. Bu sebeple fondöten cilde eşit yayılmaz ve aynı zamanda daha çok miktarda kullanmak gerekir. Makyaj süngerinizi ıslatın ve kapatıcınızı, fondöteninizi ıslak sünger ile sürün.

FONDÖTENİ DİREKT SÜNGERE DÖKMEK

Fondöten kullanırken önce elinize az miktarda dökün ve makyaj süngerine azar azar alarak cildinize uygulayın. Bu sayede daha az fondöten kullanmış olacaksınız.

TEK BİR ÜRÜN İÇİN KULLANMAK

Makyaj süngerleri sadece fondöten sürmek için değildir. Bu süngerlerle jel allık, highlighter ve kapatıcınızı da uygulayabilirsiniz.

TEMİZLEMEMEK

Makyaj süngerlerini düzenli olarak temizlememek bakteri üretimine ve cilt sorunları yaşamanıza neden olabilir.

YENİLEMEMEK

Her makyaj ürününün de olduğu gibi makyaj süngerlerinin de belirli bir kullanımdan sonra yenilenmesi gerekir.Yeni bir makyaj süngerine ihtiyacınızın olduğunu anlamak için şekildeki bozulmalara ve süngerin üzerindeki renk kayıplarına bakabilirsiniz.

Kaynak: mahmure