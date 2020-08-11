Salgın döneminin cildimize etkileri...

Koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için ellerin sık sık sabunla yıkanması ve alkol bazlı dezenfektanların kullanılmasının çok etkili olduğunu anımsatan Doç. Dr. Özlü, sık sık el yıkama ve fazla dezenfektan kullanımının derinin koruyucu tabakasını bozarak ciltte kuruluk ve egzama gelişmesine yol açabildiğini bildirdi.

"SALGIN DÖNEMİNDE SIK GÖRÜLEN DERİ PROBLEMLERİ CİLTTE KURULUK VE EL EGZAMALARI"

Salgın dönemde sık görülen deri problemlerinin ciltte kuruluk ve el egzamaları olduğunu ifade eden Özlü, "Egzamalardan korunmak için ellerin çok sıcak ya da soğuk su ile yıkanmamasını ve elleri kuruladıktan sonra hafif nemli cilde yağ bazlı nemlendiriciler uygulanmasını öneriyoruz. El temizliği dışında bulaşık, çamaşır yıkama ve yüzey temizleme gibi deterjan veya dezenfektan kullanımı gereken durumlarda eldiven kullanılmalıdır. Egzama geliştikten sonra ise uygun tedavi konusunda bir dermatoloji uzmanından görüş alınmalıdır" dedi.

"STRES BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİĞİ İÇİN BU DÖNEMDE UÇUK VİRÜSÜ GİBİ VİRÜSLER TETİKLENEBİLİR"

Pandemi döneminde görülen yoğun stresin saçlarda dökülmeye neden olabileceğine işaret eden Doç. Dr. Özlü, "Stres bağışıklık sistemimizi olumsuz etkilediği için bu dönemde uçuk virüsü gibi virüsler tetiklenebilir veya daha şiddetli seyredebilir. Ayrıca stres ile ilişkili olan sedef hastalığı, gül hastalığı (rozasea), akne, ürtiker, vitiligo gibi hastalıklar ortaya çıkabilir veya şiddeti artabilir" şeklinde konuştu. Pandemi sürecinde evde kalmaya bağlı gelişen dengesiz beslenme nedeniyle akne sıklığında ve şiddetinde artış görülebileceğini belirten Özlü, akne oluşmasını önlemek amacıyla günlük hijyene dikkat edilmesi ve akneli ciltlere sahip kişilerin özel temizleme jelleriyle yüzünü günde 1-2 kez yıkaması gerektiğini söyledi. Özlü, ayrıca bol su içilmesi, karbonhidrattan fakir beslenilmesi ve çikolata gibi fazla kalorili gıdaların tüketilmesinin kısıtlanması önerisini de sözlerine ekledi.

"ELLERİN YIKANMASINDAN SONRA DÜZENLİ NEMLENDİRİCİ KULLANILMALI"

Covid-19 ile mücadele sürecinde cilt sağlığını korumak için yapılması gerekenleri sıralayan Doç. Dr. Emin Özlü, "Kuru cilde sahip olan kişiler duş yağı şeklinde cildi daha az kurutan ürünlerle ılık duş almalı ve fazla keselenmeden kaçınmalıdır. Ayrıca bu dönemde ellerin yıkanmasından sonra düzenli nemlendirici kullanılmalıdır. Özellikle yatmadan hemen önce ellere yağ bazlı nemlendiricilerin kullanılması kuruluk ve egzama gelişmesini engellemek için çok önemlidir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.