Ciltte oluşan lekelerin sebepleri...

Dr. Özgür, nedenleri şöyle sıraladı: "Cilt lekelerinin bir çok nedeni vardır. Başlıcaları şöyledir:

GÜNEŞ HASARI;

Adı üzerinde güneş lekeleri ya da solar lentigo denilen lekeler güneş ışınlarına ya da solaryuma yüksek dozda ve sürede maruz kalma sonucu meydana gelirler. Bu yüzden de yaz mevsimi lekelerin en çok görüldüğü dönemdir bu nedenle de leke tedavisi için bize başvurulma zamanı da en çok sonbahar ayları olmaktadır. Vücutta güneşe en çok maruz kalan bölgeler yüz, eller, göğüs ve sırttır.

HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

Genellikle üreme dönemindeki kadınlarda görülen lokal leke artışı tablosudur. Kahverengi, ten rengi ya da mavimsi gri renk koyulaşmalarına neden olur. Bu durum özellikle gebelik süresinde artış gösterir çünkü hormonlar tarafından tetiklenir. İlaç yan etkileri; belli başlı bazı ilaç tedavileri pigmentasyonu artırıp beraberinde cilt lekelenmesini getirebilirler. En yaygın grup ise non-steroid anti enflamatuarlar, tetrasiklin grubu antibiyotikler ve piskotropik ilaçlardır.

ENLFAMASYON;

Cilt lekeleri deride meydana gelen bir enflamasyondan sonraki süreçte de görülebilirler. Leke meydana getiren bazı enflamasyon örnekleri egzama, sedef hastalığı, akne ve cilt yaralanmalarıdır.



DİABET;

Şeker hastalığı vücutta neredeyse heryerde tahribata neden olurken cildi atlamaz ve koyulaştırır. Şeker hastalığı ilişkili durumlar arasında akantozis nigrikans ve diabetik dermopati de bulunur ve bunlar çoğu zaman hastalar tarafından yaşlılık lekeleriyle karıştırılır."