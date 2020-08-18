Maske kullanırken cildi korumanın yolları

Koronavirüs salgını nedeniyle artık sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen insan hayatının bir parçası haline geldi.Maske kullanımı korunma tedbirleri arasında ilk sırada yer alıyor. Hem kendi, hem de toplum sağlığı için maske takmak oldukça önem taşıyor.Her gün maske kullanırken, cildimizi ihmal ediyor olabiliriz. Oysa cildimiz havasız kaldığı için en çok bakıma bu dönemde ihtiyaç duyuyor.Cildinizi düzenli olarak nemlendirin, sivilce oluşmasını önlemek için cildinizi temiz tutun ve uzun süre maske kullanıyorsanız, maskeyi sık sık değiştirin

Bu süreçte panik ve endişeye bağlı olarak stres geliştiği için cilt sorunları ortaya çıkabilir.Kaşıntı, terleme, yüzde kızarma ve maske kullanımı nedeniyle sivilce gibi problemler gelişebilir.Sivilce oluşumunu önlemek için hijyene dikkat etmek gerekiyor. Cildinizi mutlaka ter, kir ve bakteriden temizleyin.

DERİYİ KURUTMAMAK İÇİN...

Uzun süre kullanılan maskeleri sık sık değiştirin. Bol bol su için, elleri her yıkamadan sonra nemlendirin.Su ve sabun yoksa dezenfektan ile kolonya ile temizlik yapıldıktan sonra el kremi kullanın.Maske kullanırken cilt temizliğine özen gösterin. Sabah ve akşam yatmadan cildi temizledikten sonra su bazlı bir nemlendiriciyle nemlendirin, deriyi kurutmamak için sıcak değil ılık suyla duş alın.

Yoğun fondöten kullanmak yerine daha ince yapıda fondöten veya güneş koruyucular tercih edebilirsiniz.Aşırı acılı, baharatlı ve sıcak içeceklerden uzak durun. Uzmana danışarak krem, güneş koruyucu ve eczane ürünleri kullanın.

Kaynak: Pembenar