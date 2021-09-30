Online alışverişte gençler sadakatsiz yetişkinler duygusal!

FİYAT DEĞİŞİMLERİ GÜNLÜK TAKİP EDİLMELİ!

Bir bilgisayar fiyatının iki gün arasında yüzde 40, bir blender'ın yüzde 35 oranında değişebildiğine dikkat çeken Köz ''Bugünün rekabetçi piyasa süreci, artık şirketleri veri analizini daha gerçekçi yapmaya ve rakiplerini daha iyi analiz etmeye yöneltiyor. Şirketler ve kurumlar rekabet bilgilerini doğru araçlarla, güncel olarak takip ederek; hızlı aksiyon alıp, bilinçli fiyatlama yaparak karlılıklarını artırabiliyor. Online kampanyalar, mağazadaki ya da broşürlerdeki kampanyalara göre çok daha hızlı bir şekilde tasarlanıyor; ihtiyaca göre anlık olarak revize edilebiliyor. Artık tüketiciler mağazaya giderken de online kampanyaları takip ederek gideceği mağazaya ya da alacağı ürüne karar verebiliyor. Bu nedenle şirketlerin hem rekabet hem de ürün gamını doğru inceleyerek kapsamlı bir fiyat çalışması yapmaları ve fiyat değişimlerini günlük olarak takip etmeleri önemli'' diye konuştu.

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