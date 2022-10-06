DOĞALGAZ YARDIMI DESTEĞİ BAŞVURU 2022 - Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak?

Doğalgaz desteği fatura yardımı başvuruları e-Devlet aracılığı ile devam ediyor. Kış mevsimiyle beraber artan faturalara karşı ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından böyle bir ödenek sağlanıyor. Bu noktada ise "2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödenen tutar 450-1150 TL aralığında değişebiliyor. Öte yandan başvuruda bulunan veya henüz başvurmamış olanlar araştırmalarına başladı. Peki, Doğalgaz yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar.