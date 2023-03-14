Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler GaleriHaber Sabah Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kentinde: İlk günler gemide kaldık, Mehmetçik çamaşırlarımızı dahi yıkadı
Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:34

Sabah Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kentinde: İlk günler gemide kaldık, Mehmetçik çamaşırlarımızı dahi yıkadı

Asrın felaketi depremlerin en büyük hasara yol açtığı Hatay'da Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti kuruldu. Başkan Erdoğan'ın da önceki akşam ziyaret ettiği konteyner kentin ilk etabı, 632 konteynerden oluşuyor. Kardeşlik Konteyner Kentinde üç öğün sıcak yemek ve sağlık hizmetleri veriliyor. Katar'ın gemilerle gönderdiği 10 bin konteyner Türkiye'ye ulaştıkça, yeni konteyner kentler kurulacak. Konteyner Kardeşlik Kenti'ne engelli kızı Kübra Abbasoğulları (27) ile birlikte yerleşen Fatma Abbasoğulları (66) "Depremin ardından gemide kaldık. Çamaşırlarımız bile görevlilerce günü gününe yıkandı. Şimdi buraya yerleştirildik. Konteynerin içinde buzdolabı bile var. Banyosu çok güzel. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Gelip burada bizi ziyaret etti" dedi. Saadet Aslan ise depremin ardından önce Mehmetçik Çadır kentine yerleştiklerini belirterek, "Mehmetçik bizim çamaşırlarımızı dahi yıkadı. Devlet yoktu demek üzüntü verici. Konteynerlerde buzdolabı, ocak, banyo tuvalet her şeyin tam. Doktor ve hemşiremiz, 3 öğün yemek, sıcak çayımız var" dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK
Sabah Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kentinde: İlk günler gemide kaldık, Mehmetçik çamaşırlarımızı dahi yıkadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hasara yol açtığı Hatay'da Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti kuruldu.

Sabah Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kentinde: İlk günler gemide kaldık, Mehmetçik çamaşırlarımızı dahi yıkadı

Başkan Erdoğan'ın da önceki akşam ziyaret ettiği konteyner kentin ilk etabı, 632 konteynerdan oluşuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sabah Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kentinde: İlk günler gemide kaldık, Mehmetçik çamaşırlarımızı dahi yıkadı

KatarTürkiye Konteyner Kardeşlik Kenti'ne 27 yaşındaki engelli kızı Kübra Abbasoğulları ile birlikte yerleşen Fatma Abbasoğulları (66) deprem anından itibaren kendilerini yalnız bırakmayan başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olmak üzere herkese teşekkür etti.

Sabah Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kentinde: İlk günler gemide kaldık, Mehmetçik çamaşırlarımızı dahi yıkadı

Depreme Antakya'daki 4'üncü kattaki evlerinde yakalanan Fatma Abbasoğulları, kendi canı pahasına engelli kızı Kübra'yı bırakmadığını söyledi.

Sabah Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kentinde: İlk günler gemide kaldık, Mehmetçik çamaşırlarımızı dahi yıkadı

Kızının yürüme engelli olduğunu da belirten anne Fatma Abbasoğulları, "Deprem evimizi yıktı. Merdivenler yoktu. 'Ölürsek te birlikte ölelim' dedim. Kızımla kaldım. Çaresizce 5 sata bekledik. Komşularımızın çocukları gelip ikimizi enkazdan çıkardı. Şükür bu günümüze" dedi.

SON DAKİKA