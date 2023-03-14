Sabah Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kentinde: İlk günler gemide kaldık, Mehmetçik çamaşırlarımızı dahi yıkadı

Katar –Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti'ne 27 yaşındaki engelli kızı Kübra Abbasoğulları ile birlikte yerleşen Fatma Abbasoğulları (66) deprem anından itibaren kendilerini yalnız bırakmayan başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olmak üzere herkese teşekkür etti.