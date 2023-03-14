Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:27
Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
09:34
Sabah Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kentinde: İlk günler gemide kaldık, Mehmetçik çamaşırlarımızı dahi yıkadı
Asrın felaketi depremlerin en büyük hasara yol açtığı Hatay'da Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti kuruldu. Başkan Erdoğan'ın da önceki akşam ziyaret ettiği konteyner kentin ilk etabı, 632 konteynerden oluşuyor. Kardeşlik Konteyner Kentinde üç öğün sıcak yemek ve sağlık hizmetleri veriliyor. Katar'ın gemilerle gönderdiği 10 bin konteyner Türkiye'ye ulaştıkça, yeni konteyner kentler kurulacak. Konteyner Kardeşlik Kenti'ne engelli kızı Kübra Abbasoğulları (27) ile birlikte yerleşen Fatma Abbasoğulları (66) "Depremin ardından gemide kaldık. Çamaşırlarımız bile görevlilerce günü gününe yıkandı. Şimdi buraya yerleştirildik. Konteynerin içinde buzdolabı bile var. Banyosu çok güzel. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Gelip burada bizi ziyaret etti" dedi. Saadet Aslan ise depremin ardından önce Mehmetçik Çadır kentine yerleştiklerini belirterek, "Mehmetçik bizim çamaşırlarımızı dahi yıkadı. Devlet yoktu demek üzüntü verici. Konteynerlerde buzdolabı, ocak, banyo tuvalet her şeyin tam. Doktor ve hemşiremiz, 3 öğün yemek, sıcak çayımız var" dedi.