Giriş Tarihi: 08.10.2024 19:37 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:37

SON DAKİKA | Telegram ve Discord'daki 'C31K' grubu yöneticilerine operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: "Hz. Ebu Cehil" ve "Arda Bateman" yakalandı

SON DAKİKA HABERLERİ | Ankara Emniyet Müdürlüğü, Telegram ve Discord platformlarında aktif olan "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen kişinin, E.K. adlı bir çocuk olduğunu tespit etti. Şahıs, Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında "Arda Bateman" adıyla bilinen A.T. adlı bir başka çocuk ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Her iki şüphelinin ifadelerinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağı bildirildi.