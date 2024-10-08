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Haberler GaleriHaber SON DAKİKA | Telegram ve Discord'daki 'C31K' grubu yöneticilerine operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: "Hz. Ebu Cehil" ve "Arda Bateman" yakalandı
Giriş Tarihi: 08.10.2024 19:37 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:37

SON DAKİKA | Telegram ve Discord'daki 'C31K' grubu yöneticilerine operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: "Hz. Ebu Cehil" ve "Arda Bateman" yakalandı

SON DAKİKA HABERLERİ | Ankara Emniyet Müdürlüğü, Telegram ve Discord platformlarında aktif olan "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen kişinin, E.K. adlı bir çocuk olduğunu tespit etti. Şahıs, Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında "Arda Bateman" adıyla bilinen A.T. adlı bir başka çocuk ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Her iki şüphelinin ifadelerinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağı bildirildi.

SON DAKİKA | Telegram ve Discord’daki ’C31K’ grubu yöneticilerine operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: Hz. Ebu Cehil ve Arda Bateman yakalandı

Son dakika haberleri... Sosyal paylaşım platformları Telegram ve Discord'da yaşanan zorbalıklara geçit verilmiyor. Emniyet güçleri Telegram ve Discord'daki "C31K" adlı grubun yöneticilerine operasyon düzenledi.

SON DAKİKA | Telegram ve Discord’daki ’C31K’ grubu yöneticilerine operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: Hz. Ebu Cehil ve Arda Bateman yakalandı

BAKAN YERLİKAYA: "ZORBALARLA HESAPLAŞACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukları ve gençleri hedef alan sapkın düşüncelerle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı. Yerlikaya, "Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var! Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi bulup adalete teslim edecektir," dedi.

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SON DAKİKA | Telegram ve Discord’daki ’C31K’ grubu yöneticilerine operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: Hz. Ebu Cehil ve Arda Bateman yakalandı

"ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Bakan Yerlikaya, kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli suç odaklarıyla mücadelenin her alanda devam edeceğini belirterek, "Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur!" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Telegram ve Discord’daki ’C31K’ grubu yöneticilerine operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: Hz. Ebu Cehil ve Arda Bateman yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın 600 bin personeliyle huzur ve güvenliği sağlamak için kararlılıkla görev yaptığını vurgulayan Yerlikaya, geri adım atılmayacağını kaydetti.

SON DAKİKA | Telegram ve Discord’daki ’C31K’ grubu yöneticilerine operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: Hz. Ebu Cehil ve Arda Bateman yakalandı
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