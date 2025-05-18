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Giriş Tarihi: 18.05.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 11:17

Saçlarını sigortalattığı söyleniyordu! Aslıhan Güler'den iddialara şoke eden yanıt geldi

Bir çok projede boy gösteren ünlü oyuncu Aslıhan Güner, son zamanlarda saçları ile gündemde. Başarılı oyuncu Güler, saçını sigortalattığı haberlerine bakın nasıl yanıt verdi...

Saçlarını sigortalattığı söyleniyordu! Aslıhan Güler’den iddialara şoke eden yanıt geldi

Aslıhan Güner, reklam yüzü olduğu firmanın lansmanına ev sahipliği yaptı. Güner'i eşi Mert Kılıç, kardeşleri ve oyuncu arkadaşı Gülsim Ali yalnız bırakmadı.

Saçlarını sigortalattığı söyleniyordu! Aslıhan Güler’den iddialara şoke eden yanıt geldi

"MAALESEF SETLERDE ÇOK MÜDAHALEYE MARUZ KALIYORUM"

Saçını sigortalattığı haberlerine Güner, "İyi bir saçım var, bunun için Allah'a şükrediyorum. Maalesef setlerde çok müdahaleye maruz kalıyorum.

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Saçlarını sigortalattığı söyleniyordu! Aslıhan Güler’den iddialara şoke eden yanıt geldi

"ŞU AN MANTIKLI HALE GELDİ"

En çok saç rengini değiştiren oyunculardan biriyim. Böyle bir şey düşünmedim ama şu an mantıklı hale geldi. Neden olmasın? Her kadın için saçı önemlidir" dedi.

Saçlarını sigortalattığı söyleniyordu! Aslıhan Güler’den iddialara şoke eden yanıt geldi

Güner'in eşi Mert Kılıç, "Eşinizin saçını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna, "Göründüğü gibi muhteşem" yanıtını verdi.

Saçlarını sigortalattığı söyleniyordu! Aslıhan Güler’den iddialara şoke eden yanıt geldi

Öte yandan, Şamdan Plus'a çok güzel pozlar da veren Aslıhan Güner, röportajında "Hayatımın, heyecanlı, üretken ve sürprizlerle dolu bir dönemindeyim" diyor.