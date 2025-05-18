Saçlarını sigortalattığı söyleniyordu! Aslıhan Güler’den iddialara şoke eden yanıt geldi

Aslıhan Güner, reklam yüzü olduğu firmanın lansmanına ev sahipliği yaptı. Güner'i eşi Mert Kılıç, kardeşleri ve oyuncu arkadaşı Gülsim Ali yalnız bırakmadı. 'MAALESEF SETLERDE ÇOK MÜDAHALEYE MARUZ KALIYORUM' Saçını sigortalattığı haberlerine Güner, 'İyi bir saçım var, bunun için Allah'a şükrediyorum. Maalesef setlerde çok müdahaleye maruz kalıyorum. 'ŞU AN MANTIKLI HALE GELDİ' En çok saç rengini değiştiren oyunculardan biriyim. Böyle bir şey düşünmedim ama şu an mantıklı hale geldi. Neden olmasın? Her kadın için saçı önemlidir' dedi. Güner'in eşi Mert Kılıç, 'Eşinizin saçını nasıl buluyorsunuz?' sorusuna, 'Göründüğü gibi muhteşem' yanıtını verdi. Öte yandan, Şamdan Plus'a çok güzel pozlar da veren Aslıhan Güner, röportajında 'Hayatımın, heyecanlı, üretken ve sürprizlerle dolu bir dönemindeyim' diyor. Aslıhan Güner'in 'Aşk, bu dünyaya gelme sebebimiz gibi geliyor bana. Aşktan kastım da sadece insana değil, her canlıya, nesneye ve ilahi olana duyulan aşktan söz ediyorum' sözleri aşka aşık bir kadın olduğunu gösteriyor.