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Haberler GaleriHaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: 2024 Ocak SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu! Ocak’ta emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 10:00

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: 2024 Ocak SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu! Ocak’ta emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yılda 2 kez güncellenen emekli ve memur maaşları 2024 Ocak zammı için yeniden hesaplanıyor. Cumhuriyet ikramiyesi müjdesi ardından SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Ocak-Temmuz dönemini kapsayan emekli zam oranı 6 aylık enflasyon oranı ile belli olacak. Öte yandan milyonlarca vatandaş emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Ekonomistlerin ve yıl sonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosu gündemdeki yerini koruyor. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, 7500 TL üzeri emekliye zam var mı? İşte, Emekli zammı 2024 Ocak son dakika gelişmeleri…

Emekli Maaş Zammı Son Dakika: 2024 Ocak zammı son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri ile gündemin en sıcak başlıkları arasında yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Eylül enflasyonu ile memur ve emekli maaş zammı için 3. veri belli oldu. Bu noktada emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yürütülürken emekliye ek zam yapılacak mı merak ediliyor. 2024 Ocak zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Konu ile ilgili Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan açıklamaları yakın takibe alınmış durumda. Peki, yeni yılda emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, emekli zammı 2024 Ocak son dakika haberleri…

Emekli Maaş Zammı Son Dakika: 2024 Ocak zammı son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan'ın emekli zammı ve asgari ücret açıklaması dikkat çekti.

Asgari ücret ve emekliye zam için yıl başında kapsamlı bir düzenlemenin yapılacağının sinyali veren Erdoğan, "Enflasyonun üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkisini görmeye başladık, millet destek verdikçe süreç hızlanacaktır. Hem çalışanlarımızın hem emeklilerimiz için gerekli düzenlemeleri yılbaşında yapacağız" diye konuştu.

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Emekli Maaş Zammı Son Dakika: 2024 Ocak zammı son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

Emekli Maaş Zammı Son Dakika: 2024 Ocak zammı son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Başkan Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.''

Emekli Maaş Zammı Son Dakika: 2024 Ocak zammı son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

5000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında hesaplarda olacak. Erdoğan, emeklilerle ilgili durumun yılbaşında tekrar gözden geçirileceğini de sözlerine ekledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenleme, Meclis Genel Kurulu'nda oylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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