EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: 2024 Ocak SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu! Ocak’ta emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yılda 2 kez güncellenen emekli ve memur maaşları 2024 Ocak zammı için yeniden hesaplanıyor. Cumhuriyet ikramiyesi müjdesi ardından SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Ocak-Temmuz dönemini kapsayan emekli zam oranı 6 aylık enflasyon oranı ile belli olacak. Öte yandan milyonlarca vatandaş emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Ekonomistlerin ve yıl sonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosu gündemdeki yerini koruyor. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, 7500 TL üzeri emekliye zam var mı? İşte, Emekli zammı 2024 Ocak son dakika gelişmeleri…