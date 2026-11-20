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Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Evin duvarlarına aşk şiirleri yazan kiracı konuştu! 12 saat durmadan yazdığım oluyordu
Giriş Tarihi: 20.11.2026 23:54
Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Evin duvarlarına aşk şiirleri yazan kiracı konuştu! 12 saat durmadan yazdığım oluyordu
İstanbul Büyükçekmece'de bir kiracının evden ayrılırken bıraktıkları ev sahibini şoke etmiş ve tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 2 yıl yaşadığı dairenin duvarlarını, tavanını, kapılarını, mutfak dolaplarını ve hatta kombisini aşk şiirleriyle dolduran kiracı şaşkınlık yaratırken ev sahibi soluğu avukatta almıştı. O kiracı ise suskunluğunu bozarak açıklamada bulundu. İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği o kiracı...