İstanbul Büyükçekmece'de 2 yıl yaşadığı evden taşınan kiracının, dairenin duvarlarına, tavanına, kapı ve pencerelerine, mutfak dolaplarına ve kombiye aşk şiirleri ile ayrılık sözleri yazdığı ortaya çıktı. Evin durumunu gördüğünde şaşkınlık yaşayan ev sahibi, avukatı aracılığıyla kiracıdan şikayetçi oldu.