Mersin’de vahşet! 13 yaşındaki çocuk babasını başından vurarak katletti!

Mersin'in Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'ndeki evde 13 yaşındaki M.B.Ö ile 38 yaşındaki babası Ahmet Ö. ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada, 13 yaşındaki çocuk yatak odasındaki silahı alarak babasına ateş etti. Çevredeki vatandaşların silah sesini duyarak ihbarda bulunması üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan baba Ahmet Ö., ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba kurtarılamadı.

SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI: SÜREKLİ...

Gözaltına alınan M.B.Ö, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. İddiaya göre M.B.Ö. ifadesinde babasının kendisini sürekli küçük düşürücü sözler söyleyerek darp ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B.Ö, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.