17 yaşındaki Esmanur Aydın'ı hayattan koparmıştı: İşte o sürücü hakkında istenen ceza!

Tuzla'da 17 yaşındaki Esmanur Aydın'ın yolun karşısına geçtiği sırada, çarparak ölümüne neden olan sanık Cansu Ezer hakkında 'tasarlayarak ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 10:02 Son Güncelleme: 15 Ağustos 2025 10:06

Yürek burkan kaza, 22 Temmuz'da Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Staj yaptığı iş yerine gitmek için evinden çıkan lise öğrencisi Esmanur Aydın, yolun karşısına geçtiği sırada 34 GIJ 434 plakalı cipin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Esmanur Aydın, yoğun bakım servisinde 14 gün tedavi gördükten sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Esmanur Aydın'ın ölümü sonrasında 7 Ağustos'ta gözaltına alınan sürücü Cansu Ezer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Ezer çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'CANSU EZER TAM KUSURLU, ESMANUR KUSURSUZ' Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Esmanur Aydın'ın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada cip sürücüsü Cansu Ezer'in çarptığı ve ağır yaralandığı yer aldı. Aydın'ın önce Tuzla Devlet Hastanesine ardından Pendik Marmara Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Aydın'ın annesi ve babasının sürücü Cansu Ezer'den şikayetçi olduğu, olay yerine gelen trafik ekiplerinin kaza tespit tutanağında Cansu Ezer'in tam kusurlu olduğu, Esmanur Aydın'ın ise kusursuz olduğu kaydedildi.