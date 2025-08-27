2025-2026 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı: 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı okullara dağıtıldı!

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hazırlanan 1, 2, 5, 6, 9 ve 10'uncu sınıf kitaplarıyla birlikte bu yıl okul öncesi için 21, ilköğretim için 157, ortaöğretim için 277, özel eğitim için 196 ve mesleki eğitim için 986 olmak üzere toplam 1637 farklı dersten oluşan 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı ve yardımcı kaynağın baskısı yapılarak öğrencilerin öğrenimi için hazır hale getirildi.