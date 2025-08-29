2025-2026 eğitim öğretim yılına geri sayım başladı: İstanbul’daki okullar ilk ders zili için hazır!

Kentte hayata geçirilecek yeni uygulamaya değinen Yentür, "Geçen yıldan devam eden ama bu sene 218 ortaokulumuza yaygınlaştırdığımız Çoklu Yabancı Dil Programı uygulanacak. Çoklu Yabancı Dil Programı'nda 14 saat İngilizce, 2 saat de Almanca, toplamda 16 saat çocuklarımız İngilizce ve Almanca ağırlıklı bir ders programı takip edecekler. Çoklu Yabancı Dil Programımız ilerleyen günlerde daha da artarak devam edecek." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, çalışmalara ilişkin aptığı açıklamada, 8 Eylül sabahı kentte yaklaşık 7 bin resmi ve özel okulda, 3 milyona yakın öğrenci ve 170 bin öğretmenle eğitim öğretimin başlayacağını söyledi. Yeni dönemin başlamasına az bir süre kala okullarda denetim yaptıklarını ve hazırlıkları kontrol ettiklerini dile getiren Yentür, "İstanbul'da bu yıl 273 okulumuzda, yaklaşık 650 milyon liralık yatırımla bakım onarım yürütüyoruz. Okul aile birliklerinin ve diğer bağışçılarımızın katkılarıyla bu yaklaşık 1 milyar liraya kadar ulaşıyor." dedi. İstanbul'da neredeyse dokunmadıkları okul kalmadığını belirten Yentür, kentte 101'i yeni, 49'u yıkılıp yeniden yapılan toplam 150 okulun inşasının devam ettiğini, bir sonraki eğitim öğretim yılına yetiştirmek için ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Yentür, kentte en güvenli binaların okullar olduğunu vurgulayarak, depreme dayanıklı olmayan hiçbir okul binasında öğrencilerin bulunmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Sağlam olmayan binalardaki öğrencileri sağlam binalara taşıyarak buralarda ikili eğitim yaptıklarını anlatan Yentür, okul güçlendirme ve yeniden yapım çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

AİLE YILI KAPSAMINDA VELİ EĞİTİMLERİMİZE ÇOK BÜYÜK AĞIRLIK VERECEĞİZ

Okulun çocukları sadece sınavlara hazırlayan değil, hayata hazırlayan çok önemli bir değişim ve dönüşüm yolu olduğunu, evlerde dijital devrimin yaşandığı bir süreçten geçildiğine dikkati çeken Yentür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın sosyal medyayı ve internet kullanımını düzenli bir şekilde yürütmeleri, anne babalara düşen en önemli görev. Özellikle evlerimizde okuma saatlerimizin akşam olması ve çocuklarımızın derslerinden paylaşımlar yapılması son derece önemli. Bunu arttırmak için de bu yıl veli eğitimlerimize çok büyük ağırlık vereceğiz. Çünkü 2025 yılı, Aile Yılı. Bu kapsamda ailenin olmadığı bir eğitim öğretim süreci elbette eksiktir. Aynı zamanda çocuklarımız için oturma odaları da bir sınıftır, eğitici programlardır. Burada annelerin ve babaların bilinçli rolleri çok önemli. Zamanı verimli, disiplinli kullanmak ve her şeyi yerli yerinde yapmak, aslında hayat disiplini oluşturmak eğitimin de temel amacı. Bu noktada anne babaların düzenli okuma yapmaları ve gereksiz zaman harcamamaları ve internetin kullanımı noktasında bilinçli davranmaları son derece önem arz etmektedir."

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, eve en yakın olanın en iyi okul olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın İstanbul trafiğinde, serviste zaman kaybetmemesi için velilerimizin evlerine en yakın olan okulları tercih etmesi son derece önemli. Çünkü hiçbir okul ayrıcalıklı değildir. Her okula aynı öğretmeni atıyoruz. Her okulun programı aynı, kullanılan kaynaklar aynı. Bu noktada velilerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz." sözleriyle velilere seslendi.

Öğrencilerin güzel bir yaz tatili geçirerek dinlendiklerini, motivasyonlu bir şekilde eğitim öğretime başlayacaklarını dile getiren Yentür, şunları kaydetti:

"En önemlisi zamanı iyi kullanmak, disiplinli olmak, derslerini günü gününe takip etmek ve tekrarlarını yapmak. Aynı zamanda öğretmenlerinin onlara vermiş olduğu ödevleri, projeleri zaman ayırarak, üzerinde kafa yorarak güzel ve verimli bir çalışma, eğitim öğretim yılı diliyoruz. Hep daha fazlasını istesinler ama aynı zamanda sporu, sanatı, sosyal aktiviteyi de ihmal etmesinler."