SON DAKİKA... Villa bahçesindeki cesedin gizemi çözüldü! Korkunç cinayeti tek tek anlattı: Önce kaçırıp dövdük…

SON DAKİKA... İstanbul Büyükçekmece’de inşaat halindeki bir villanın bahçesinde gömülü cesetle ilgili sır perdesi aralandı. Polis ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak “Görüntülerde kaçırılan kişi bizim yeğenimiz Nametullah'a benziyor kendisinden uzun süredir haber alamıyoruz” sözü üzerine düğmeye bastı. Afganistan uyruklu Nametullah’ı zorla araca bindiren ve cezaevinde bulunan şüpheli Cebrail K.’nın ifadesi korkunç cinayeti aydınlattı. İşte İstanbul’un göbeğinde 4 metre derinlikte bulunan cesetle ilgili tüm detaylar!
SON DAKİKA... Küçükçekmece ilçesi Teyfikbey Mahallesinde 18 Haziran günü 3 şüpheli tarafından aralarında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık bulunan kimliği belirsiz bir şahsın zorla araca bindirildiği belirlendi.
Şüpheliler 2 gün sonra karakola giderek teslim oldu. Şüpheliler Cebrail K. ve yeğenleri Muhammed K. ile Nejat K. ifadelerinde; "Görüntülerdeki şahıs biziz. Pakistanlı Ali olarak bildiğimiz kişiyi bize borcu var diye konuşmak için aldık. Yolda çok alkollü olduğunu görünce bıraktık" dediler. Şüpheliler ilk ifadelerinin ardından o gün serbest bırakıldı.
KAYIP ŞAHSIN AMCASI BAŞVURU YAPTI
Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken, adam kaçırma görüntüleriyle birlikte önce Afganistan Konsolosluğuna ardından da Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğüne giden bir kişi görüntülerde kaçırılan kişi bizim yeğenimiz Nametullah'a benziyor kendisinden uzun süredir haber alamıyoruz dedi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 3 kişinin kimliği belirsiz şahıs kaçırdığı görüntüleri tekrar incelemeye aldı.