SON DAKİKA... Villa bahçesindeki cesedin gizemi çözüldü! Korkunç cinayeti tek tek anlattı: Önce kaçırıp dövdük…

Şüpheliler 2 gün sonra karakola giderek teslim oldu. Şüpheliler Cebrail K. ve yeğenleri Muhammed K. ile Nejat K. ifadelerinde; "Görüntülerdeki şahıs biziz. Pakistanlı Ali olarak bildiğimiz kişiyi bize borcu var diye konuşmak için aldık. Yolda çok alkollü olduğunu görünce bıraktık" dediler. Şüpheliler ilk ifadelerinin ardından o gün serbest bırakıldı.