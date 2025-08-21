SON DAKİKA... Villa bahçesindeki cesedin gizemi çözüldü! Korkunç cinayeti tek tek anlattı: Önce kaçırıp dövdük…

SON DAKİKA... İstanbul Büyükçekmece’de inşaat halindeki bir villanın bahçesinde gömülü cesetle ilgili sır perdesi aralandı. Polis ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak “Görüntülerde kaçırılan kişi bizim yeğenimiz Nametullah'a benziyor kendisinden uzun süredir haber alamıyoruz” sözü üzerine düğmeye bastı. Afganistan uyruklu Nametullah’ı zorla araca bindiren ve cezaevinde bulunan şüpheli Cebrail K.’nın ifadesi korkunç cinayeti aydınlattı. İşte İstanbul’un göbeğinde 4 metre derinlikte bulunan cesetle ilgili tüm detaylar!

Yunus Emre KAVAK

SON DAKİKA... Küçükçekmece ilçesi Teyfikbey Mahallesinde 18 Haziran günü 3 şüpheli tarafından aralarında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık bulunan kimliği belirsiz bir şahsın zorla araca bindirildiği belirlendi.

Şüpheliler 2 gün sonra karakola giderek teslim oldu. Şüpheliler Cebrail K. ve yeğenleri Muhammed K. ile Nejat K. ifadelerinde; "Görüntülerdeki şahıs biziz. Pakistanlı Ali olarak bildiğimiz kişiyi bize borcu var diye konuşmak için aldık. Yolda çok alkollü olduğunu görünce bıraktık" dediler. Şüpheliler ilk ifadelerinin ardından o gün serbest bırakıldı.

KAYIP ŞAHSIN AMCASI BAŞVURU YAPTI

Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken, adam kaçırma görüntüleriyle birlikte önce Afganistan Konsolosluğuna ardından da Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğüne giden bir kişi görüntülerde kaçırılan kişi bizim yeğenimiz Nametullah'a benziyor kendisinden uzun süredir haber alamıyoruz dedi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 3 kişinin kimliği belirsiz şahıs kaçırdığı görüntüleri tekrar incelemeye aldı.

ADIM ADIM İZLENDİ

Konsolosluk üzerinden gelen şikayet üzerine adam kaçıran şüpheliler Amca Cebrail K. ve iki yeğeni yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Şüpheliler cezaevindeyken kaybolan şahsın peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Nametullah'ın en son yaşadığı evi bulup arkadaşlarının ifadesine başvurdu.

PAKİSTANLI ALİ DEDİLER, NAMETULLAH ÇIKTI

Ev arakadaşları 18 Haziran günü 3 kişinin geldiğini ve eve girip Nametullah'a saldırdıklarını kendilerine de siz karışmayın bu namus meselesi dediklerini ardından Nametullah'ı alıp götürdüklerini beyan etti. Bunu üzerine tutuklanan amca Cebrail K. ve iki yeğenin Pakistanlı Ali'diye söyledikleri ve bıraktık dedikleri kişinin Afganistanlı Nametullah S. olduğu öğrenildi.

ÖLDÜRÜP KENDİ VİLLASININ BAHÇESİNE GÖMMÜŞ

Kayıp Şahıslar Büro Dedektiflerini yaptığı çalışmada şüphelilerin şahsı araca zorla bindirip önce Yenibosna'ya ardından da Kumburgaz'da kendi villa inşaatlarının oraya götürdükleri tespit edildi. Kayıp Şahıslar Büro Ekipleri şüphelilerin aracının son görüldüğü yerde arama çalışması yaptı.

MELON VE ZEYNA CESEDİN YERİNİ TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Kadavra köpekleri Melon ve Zeyna çevreyi didik didik aradı. Onların koku aldığı yere iş makinası ile yapılan kazı çalışmasında 4 metre derinlikte Namatullah S.'nin cesedine ulaşıldı. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cesedin bulunmasının ardından cezaevinde tutuklu bulunan şüpheli Cebrail K. kan donduran cinayeti itiraf etti. Aramızda alacak verecek meselesinden husumet vardı, darp ettim öldü. İnşaat alana gömdüm ertesi gün iş makinası ile orada çalışma yaptırdım dediği öne sürüldü.