42 göçmen böyle yakalandı: Akıllara ’Banker Bilo’ filmi geldi...

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları kapsamında 30 Temmuz günü Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde durdurulan iki araçta arama yapıldı.

Araçlarda yapılan aramalarda, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 42 göçmen şahıs yakalandı.