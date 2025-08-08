500 yıllık kahve macerasını Türkler başlatmış! Tüm dünya demlemeyi bizden öğrenmiş: Türk kahvesi bakın dünyayı nasıl kasıp kavurmuş...

Dünya çapında milyonlarca insanın günlük rutininin ayrılmaz bir parçası haline gelen kahvenin tarihi, aslında sanılandan çok daha eskilere dayanıyor. 500 yılı aşkın bir geçmişe sahip bu içecek, farklı dönemlerde ve farklı coğrafyalarda çeşitli yöntemlerle demlenerek bugün bildiğimiz çeşitliliğe ulaştı.

İlk kahve demleme yöntemi olarak kabul edilen Türk kahvesi, 1555 yılında Osmanlı topraklarında ortaya çıktı. Geleneksel cezveyle pişirilen bu yöntem, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak da tescillenmiş durumda.