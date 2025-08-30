SON DAKİKA… Yer Kapalıçarşı! Nijeryalı çeteden akılalmaz tuzak: Şirket mailine sızıp 12 milyon liralık vurgun yaptılar!

SON DAKİKA… İstanbul'da yaşanan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu kez şüpheliler Nijeryalı bir çeteydi!

Yurt dışına ihracat yapan iki firma geçtiğimiz günlerde 6 bin 500 ton arpa alışverişi konusunda anlaştı. Anlaşmada ürünün parasının ne kadarı ödenirse üründe o kadar teslim edilecekti. 17 Ağustos günü malı alacak firmaya bir mail geldi.

TESLİMAT KAPALIÇARŞI'DA BİR ADRESTE YAPILACAK!

Mailde daha önceden de yaptıkları gibi 300 bin dolarlık ödemenin Kapalıçarşı'da bulunan bir adreste ödenmesi gerektiği yazıyordu. Firma daha önceden de böyle bir ödeme yaptığı için gelen maile güvendi ve ödemeyi elden yaptı.